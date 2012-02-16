Депутаты Заксобрания утвердили Михаила Антонова в должности председателя правительства

Posted 16 февраля 2012, 05:33
Published 16 февраля 2012, 05:33
Modified 2 марта 2023, 16:29
Updated 2 марта 2023, 16:29
Сегодня, 16 февраля, депутаты Законодательного собрания Пермского края утвердили кандидатуру Михаила Антонова в должности председателя регионального правительства.
В ходе пленарного заседания Антонов обратился к депутатам, поблагодарив их за конструктивное общение на комитетах и фракциях и пообещав принять в работу более 30 прозвучавших там предложений и пожеланий. «Одни вопросы носят конкретный практический характер и могут быть быстро решены, другие — требуют долгой и кропотливой работы. Я обещаю, что эти вопросы найдут отражение в деятельности краевого правительства», — заявил Антонов.
Кандидатура была утверждена большинством голосов: 40 парламентариев проголосовали «за», 7 — «против», 2 — воздержались, 2 - не голосовали.
Воздержавшиеся и проголосовавшие против аргументировали свою позицию тем, что у Михаила Антонова нет конкретных целей и задач и программы социально-экономического развития.
По словам Геннадия Кузьмицкого, фракция КПРФ не увидела перспектив нового правительства и поэтому приняла решение не поддерживать кандидатуру Михаила Антонова, хотя и считает его наиболее достойным этой должности.
Алексей Бурнашов призвал воздержаться от голосования и заявил, что не готов брать на себя ответственность, «покупать кота в мешке» и голосовать за председателя без программы социально-экономического развития Пермского края. «Вы не считате что правильнее создать программу, а потом добиваться утверждения своей кандидатуры», — задал он вопрос Антонову. Михаил Антонов, в свою очередь, пообещал, что программа буджет внесена на рассмотрение в Заксобрание в октябре 2012 года.