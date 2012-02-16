Депутаты Заксобрания утвердили Михаила Антонова в должности председателя правительства

Алексей Бурнашов призвал воздержаться от голосования и заявил, что не готов брать на себя ответственность, «покупать кота в мешке» и голосовать за председателя без программы социально-экономического развития Пермского края. «Вы не считате что правильнее создать программу, а потом добиваться утверждения своей кандидатуры», — задал он вопрос Антонову. Михаил Антонов, в свою очередь, пообещал, что программа буджет внесена на рассмотрение в Заксобрание в октябре 2012 года.