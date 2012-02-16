Председатели двух ТСЖ в Перми «заработали» почти 2 миллиона рублей

Posted 16 февраля 2012, 05:42
Published 16 февраля 2012, 05:42
Modified 2 марта 2023, 16:29
Updated 2 марта 2023, 16:29
В отдел полиции Дзержинского района Перми поступило заявление по факту присвоения и растраты денежных средств бывшим председателем одного из пермских ТСЖ. В ходе проверки было установлено, что председатель заключил 12 договоров подряда на производство строительных работ на общую сумму 591 тысяча рублей. Договоры подписывал сын главного бухгалтера, на зарплатную карту которого в последующем и переводились денежные средства.
Все средства с карты снимались и передавались матери — главному бухгалтеру ТСЖ. Работы по договорам не выполнялись. По аналогичной схеме председатель другого ТСЖ присвоил 1 миллион 373 тысячи рублей. Всего за январь 2012 года возбуждено 7 уголовных дел по преступлениям в сфере ЖКХ, выявленных сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю.