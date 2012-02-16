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Posted 16 февраля 2012, 05:42

Published 16 февраля 2012, 05:42

Modified 2 марта 2023, 16:29

Updated 2 марта 2023, 16:29

Председатели двух ТСЖ в Перми «заработали» почти 2 миллиона рублей

16 февраля 2012, 05:42
Сюжет
Кругом обман
Преступная схема была простой и заключалась в заключении фиктивных договоров на строительные работы.

В отдел полиции Дзержинского района Перми поступило заявление по факту присвоения и растраты денежных средств бывшим председателем одного из пермских ТСЖ. В ходе проверки было установлено, что председатель заключил 12 договоров подряда на производство строительных работ на общую сумму 591 тысяча рублей. Договоры подписывал сын главного бухгалтера, на зарплатную карту которого в последующем и переводились денежные средства.

Все средства с карты снимались и передавались матери — главному бухгалтеру ТСЖ. Работы по договорам не выполнялись. По аналогичной схеме председатель другого ТСЖ присвоил 1 миллион 373 тысячи рублей. Всего за январь 2012 года возбуждено 7 уголовных дел по преступлениям в сфере ЖКХ, выявленных сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю.

#Общество#Кругом обман#Тсж
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