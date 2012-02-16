Председатели двух ТСЖ в Перми «заработали» почти 2 миллиона рублей

В отдел полиции Дзержинского района Перми поступило заявление по факту присвоения и растраты денежных средств бывшим председателем одного из пермских ТСЖ. В ходе проверки было установлено, что председатель заключил 12 договоров подряда на производство строительных работ на общую сумму 591 тысяча рублей. Договоры подписывал сын главного бухгалтера, на зарплатную карту которого в последующем и переводились денежные средства.