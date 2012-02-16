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Posted 16 февраля 2012, 03:42

Published 16 февраля 2012, 03:42

Modified 2 марта 2023, 16:29

Updated 2 марта 2023, 16:29

С начала 2012 года на дорогах Перми погибли 15 человек

16 февраля 2012, 03:42
Сюжет
Дтп
В 2011 году столько же человек погибло за первые пять месяцев.

ГИБДД по Пермскому краю приводит неутешительную статистику: за полтора месяца на дорогах одного только краевого центра погибли 15 человек. Среди них девять пешеходов, два водителя и четыре пассажира.

ДТП со смертельным исходом стали происходить с пугающей регулярностью. Только в одном Индустриальном районе Перми дороги унесли жизни 4 пешеходов. Статистика говорит о том, что на сегодняшний день людей в городе погибло столько же, сколько в прошлом году с января по май.

Наиболее частыми причинами гибели становится для пешеходов переход проезжей части в неустановленном месте и невнимательность водителей на пешеходных переходах. Для водителей смертельными становятся выезд на «встречку» и превышение скорости.

#Авто#Дтп#Авария#Сбили пешехода#Аварийность#Дорожный травматизм
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