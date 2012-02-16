С начала 2012 года на дорогах Перми погибли 15 человек

Posted 16 февраля 2012, 03:42
Published 16 февраля 2012, 03:42
Modified 2 марта 2023, 16:29
Updated 2 марта 2023, 16:29
ГИБДД по Пермскому краю приводит неутешительную статистику: за полтора месяца на дорогах одного только краевого центра погибли 15 человек. Среди них девять пешеходов, два водителя и четыре пассажира.
ДТП со смертельным исходом стали происходить с пугающей регулярностью. Только в одном Индустриальном районе Перми дороги унесли жизни 4 пешеходов. Статистика говорит о том, что на сегодняшний день людей в городе погибло столько же, сколько в прошлом году с января по май.
Наиболее частыми причинами гибели становится для пешеходов переход проезжей части в неустановленном месте и невнимательность водителей на пешеходных переходах. Для водителей смертельными становятся выезд на «встречку» и превышение скорости.