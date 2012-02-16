С начала 2012 года на дорогах Перми погибли 15 человек

ДТП со смертельным исходом стали происходить с пугающей регулярностью. Только в одном Индустриальном районе Перми дороги унесли жизни 4 пешеходов. Статистика говорит о том, что на сегодняшний день людей в городе погибло столько же, сколько в прошлом году с января по май.