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Posted 16 февраля 2012, 13:43

Published 16 февраля 2012, 13:43

Modified 2 марта 2023, 16:28

Updated 2 марта 2023, 16:28

Угроза взрыва в ТЦ «Столица»: «подрывником» займется УВД

16 февраля 2012, 13:43
Взрывное устройство в торговом центре не было найдено.

Бомба в ТЦ «Столица», о которой сообщил телефонный хулиган, обнаружена не была.

Напомним, сегодня, 16 февраля, около 16 часов в УВД по городу Перми поступило сообщение от неизвестного мужчины, который, угрожая взорвать ТЦ «Столица», потребовал 1,5 тысячи рублей. В торговый центр выехали все оперативные службы, а находящиеся в «Столице» люди были незамедлительно эвакуированы.

Как сообщили Properm.ru в УК «Столица-Пермь», оперативные службы, особенно кинологи, сработали оперативно и профессионально. В настоящий момент торговый центр уже работает в обычном режиме, а поиском телефонного хулигана занимаются правоохранительные органы.

#Происшествия#Взрыв#Столица
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