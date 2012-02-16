Угроза взрыва в ТЦ «Столица»: «подрывником» займется УВД

Posted 16 февраля 2012, 13:43
Published 16 февраля 2012, 13:43
Modified 2 марта 2023, 16:28
Updated 2 марта 2023, 16:28
Бомба в ТЦ «Столица», о которой сообщил телефонный хулиган, обнаружена не была.
Напомним, сегодня, 16 февраля, около 16 часов в УВД по городу Перми поступило сообщение от неизвестного мужчины, который, угрожая взорвать ТЦ «Столица», потребовал 1,5 тысячи рублей. В торговый центр выехали все оперативные службы, а находящиеся в «Столице» люди были незамедлительно эвакуированы.
Как сообщили Properm.ru в УК «Столица-Пермь», оперативные службы, особенно кинологи, сработали оперативно и профессионально. В настоящий момент торговый центр уже работает в обычном режиме, а поиском телефонного хулигана занимаются правоохранительные органы.