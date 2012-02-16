Угроза взрыва в ТЦ «Столица»: «подрывником» займется УВД

Напомним, сегодня, 16 февраля, около 16 часов в УВД по городу Перми поступило сообщение от неизвестного мужчины, который, угрожая взорвать ТЦ «Столица», потребовал 1,5 тысячи рублей. В торговый центр выехали все оперативные службы, а находящиеся в «Столице» люди были незамедлительно эвакуированы.