В Нытвенском районе мужчина убил знакомого ледорубом

В Нытве завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. По версии следствия, 12 декабря 2011 года в ходе ссоры мукжчина нанес 66-летнему знакомому не менее 20 ударов металлическим ледорубом по голове.