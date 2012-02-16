В Нытвенском районе мужчина убил знакомого ледорубом

Posted 16 февраля 2012, 09:36
Published 16 февраля 2012, 09:36
Modified 2 марта 2023, 16:28
Updated 2 марта 2023, 16:28
В Нытве завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. По версии следствия, 12 декабря 2011 года в ходе ссоры мукжчина нанес 66-летнему знакомому не менее 20 ударов металлическим ледорубом по голове.
От полученных травм пострадавший скончался на месте. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю.