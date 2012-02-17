Инвесторы принесли в Пермь в 2011 году почти 64 млрд рублей

Posted 17 февраля 2012, 05:55
Published 17 февраля 2012, 05:55
Modified 2 марта 2023, 16:28
Updated 2 марта 2023, 16:28
Заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев, сообщает в своем блоге о появлении свежей статистики об объеме инвестиций в основной капитал.
По его словам, в 2011 году объем инвестиций в основной капитал в Перми составил 63,7 млрд рублей. «После 2009 и 2010 годов, когда данный показатель колебался возле отметки в 55 млрд рублей, мы подросли на 14,6%. Теперь — не останавливаться!», — пишет Агеев.