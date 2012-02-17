Инвесторы принесли в Пермь в 2011 году почти 64 млрд рублей

По его словам, в 2011 году объем инвестиций в основной капитал в Перми составил 63,7 млрд рублей. «После 2009 и 2010 годов, когда данный показатель колебался возле отметки в 55 млрд рублей, мы подросли на 14,6%. Теперь — не останавливаться!», — пишет Агеев.