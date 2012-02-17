Немецкие прыгуны приехали протестировать трамплины в Чайковском

Сегодня в Чайковском состоялось уникальное для России событие. Мы сегодня получили лучший центр в мире — это единодушное мнение спортсменов, тренеров и специалистов. Огромная благодарность строителям комплекса, когда приехал финн Пекка Хавайринен из FIS и написал свое заключение, что замечаний по трамплинам у него нет, то я был восхищен их мастерством. На такой громадине они смогли выдержать все до сантиметра, до десятой доли градуса.