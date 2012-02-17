Немецкие прыгуны приехали протестировать трамплины в Чайковском

Posted 17 февраля 2012, 05:18
Published 17 февраля 2012, 05:18
Modified 2 марта 2023, 16:28
Updated 2 марта 2023, 16:28
В Чайковском проходят тестовые прыжки трамплинов построенного федерального центра по зимним видам спорта. На открытие самого первого и большого в линейке современных трамплинов России к125 съехались спортсмены из Перми, Лысьвы, Екатеринбурга и Уфы, а также четверка прыгунов из немецкого горнолыжного курорта Гармиш-Партенкирхен.
Честь открытия была предоставлена члену молодежной сборной России, мастеру спорта Виталию Война из Уфы, второй прыжок доверилось сделать учащемуся Чайковского государственного института физкультуры Александру Смоле, а после к трамплину подтянулись другие спортсмены.
Владимир Славский, вице-президент федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России:
Впереди комплекс ждут первые официальные соревнования. Уже в марте на «Снежинке» стартуют чемпионаты России по прыжкам и по двоеборью, а в сентябре на комплексе должен пройти первый международный старт, сообщает Федерация по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.
Напомним, федеральный спортивный центр в Чайковском состоит из двух комплексов — биатлонного и горнолыжных трамплинов. Биатлонный комплекс уже введен в эксплуатацию: в январе 2012 года на нем прошли первые соревнования.