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Posted 17 февраля 2012, 05:18

Published 17 февраля 2012, 05:18

Modified 2 марта 2023, 16:28

Updated 2 марта 2023, 16:28

Немецкие прыгуны приехали протестировать трамплины в Чайковском

17 февраля 2012, 05:18
Сюжет
Чайковский
Уже в марте комплекс горнолыжных трамплинов примет первые официальные соревнования.

В Чайковском проходят тестовые прыжки трамплинов построенного федерального центра по зимним видам спорта. На открытие самого первого и большого в линейке современных трамплинов России к125 съехались спортсмены из Перми, Лысьвы, Екатеринбурга и Уфы, а также четверка прыгунов из немецкого горнолыжного курорта Гармиш-Партенкирхен.

Честь открытия была предоставлена члену молодежной сборной России, мастеру спорта Виталию Война из Уфы, второй прыжок доверилось сделать учащемуся Чайковского государственного института физкультуры Александру Смоле, а после к трамплину подтянулись другие спортсмены.

Дмитрий Ипатов, член сборной России:Cегодня я попробовал все три трамплина ощущения самые лучшие. Трамплины на уровне лучших международных комплексов. Если к этому добавить еще и наши погодные условия, можно тренироваться на снегу уже очень рано, то я скажу что комплекс самый лучший из тех, где мне довелось прыгать. Гостиница прямо на комплексе — это вообще большая редкость. Всем спортсменам могу только рекомендовать тренироваться в России именно здесь.

Владимир Славский, вице-президент федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России:

Сегодня в Чайковском состоялось уникальное для России событие. Мы сегодня получили лучший центр в мире — это единодушное мнение спортсменов, тренеров и специалистов. Огромная благодарность строителям комплекса, когда приехал финн Пекка Хавайринен из FIS и написал свое заключение, что замечаний по трамплинам у него нет, то я был восхищен их мастерством. На такой громадине они смогли выдержать все до сантиметра, до десятой доли градуса.

Александр Арефьев, главный тренер сборной России:Сегодня открыты все трамплины комплекса и я хочу поздравить всех своих коллег с этим долгожданным всеми нами событием. За последние 30 лет мы впервые получили суперсовременные трамплины. И это важно не только для нашей сборной, но безусловно и для всех молодых спортсменов. Теперь молодежи есть где расти и я не сомневаюсь, что скоро наша сборная получит колоссальную подпитку молодыми перспективными спортсменами.

Впереди комплекс ждут первые официальные соревнования. Уже в марте на «Снежинке» стартуют чемпионаты России по прыжкам и по двоеборью, а в сентябре на комплексе должен пройти первый международный старт, сообщает Федерация по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

Напомним, федеральный спортивный центр в Чайковском состоит из двух комплексов — биатлонного и горнолыжных трамплинов. Биатлонный комплекс уже введен в эксплуатацию: в январе 2012 года на нем прошли первые соревнования.

#Спорт#Чайковский#Трамплины#Fis
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