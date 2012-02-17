properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля 2012, 09:27

Published 17 февраля 2012, 09:27

Modified 2 марта 2023, 16:27

Updated 2 марта 2023, 16:27

Спор Сбербанка и компании «ДАН-Строй» дойдет до Высшего арбитражного суда

17 февраля 2012, 09:27
Наталья Варламова
Сюжет
Банкротство
Федеральный арбитражный суд встал на сторону конкурсного управляющего компании «ДАН-Строй» Олега Касьянова, который требует от Сбербанка 250 млн рублей.

15 февраля Федеральный арбитражный суд Уральского округа отказал Сбербанку России в удовлетворении кассационной жалобы. Тем самым суд встал на сторону конкурсного управляющего компании «ДАН-Строй» Олега Касьянова, который требует от Сбербанка 250 млн рублей и даже настаивает на том, чтобы отозвать у кредитной организации лицензию и признать ее банкротом.

Отметим, Касьянов требует признать сделку по перечислению денежных средств в размере 250 млн рублей компанией «ДАН-Строй» в пользу Сбербанка недействительной и применить ее последствия. Это значит взыскать с ОАО «Сбербанк России» в пользу ООО «ДАН-Строй» 250 млн рублей и и восстановить право требования банка к компании по договору об открытии возобновляемой кредитной линии на эту же сумму.

Напомним, компания «ДАН-Строй» в ноябре 2010 года сама была признана банкротом. В настоящее время осуществляется конкурсное производство, конкурсным управляющим назначен Олег Касьянов. Согласно материалам дела, размещенным на сайте краевого арбитража, компания «ДАН-Строй» перечислила Сбербанку 250 млн рублей в качестве погашения задолженности по кредиту, после чего стала оспаривать совершенные действия. Конкурсный управляющий аргументировал признание сделки недействительной тем, что она «совершена в период подозрительности, повлекла за собой причинение имущественного вреда правам других кредиторов и предпочтительное удовлетворение требований одного кредитора». Суд поддержал доводы Касьянова и удовлетворил его требования. Впоследствии эту позицию разделил Семнадцатый апелляционный суд и Федеральный суд Уральского округа.

В Западно-Уральском банке Сбербанка России Properm.ru сообщили, что планируют продолжать судебные слушания. «Банк будет обращаться в Высший арбитражный суд РФ с надзорной жалобой, а также требовать возмещение убытков от ДАН-Строй», — заявили в пресс-центре кредитной организации.

#Мнения#Банки#Суд#Банкротство#Сбербанк#Дан-строй
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика