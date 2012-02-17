Спор Сбербанка и компании «ДАН-Строй» дойдет до Высшего арбитражного суда

Напомним, компания «ДАН-Строй» в ноябре 2010 года сама была признана банкротом. В настоящее время осуществляется конкурсное производство, конкурсным управляющим назначен Олег Касьянов. Согласно материалам дела, размещенным на сайте краевого арбитража, компания «ДАН-Строй» перечислила Сбербанку 250 млн рублей в качестве погашения задолженности по кредиту, после чего стала оспаривать совершенные действия. Конкурсный управляющий аргументировал признание сделки недействительной тем, что она «совершена в период подозрительности, повлекла за собой причинение имущественного вреда правам других кредиторов и предпочтительное удовлетворение требований одного кредитора». Суд поддержал доводы Касьянова и удовлетворил его требования. Впоследствии эту позицию разделил Семнадцатый апелляционный суд и Федеральный суд Уральского округа.