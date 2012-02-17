Спор Сбербанка и компании «ДАН-Строй» дойдет до Высшего арбитражного суда

Posted 17 февраля 2012, 09:27
Published 17 февраля 2012, 09:27
Modified 2 марта 2023, 16:27
Updated 2 марта 2023, 16:27
15 февраля Федеральный арбитражный суд Уральского округа отказал Сбербанку России в удовлетворении кассационной жалобы. Тем самым суд встал на сторону конкурсного управляющего компании «ДАН-Строй» Олега Касьянова, который требует от Сбербанка 250 млн рублей и даже настаивает на том, чтобы отозвать у кредитной организации лицензию и признать ее банкротом.
Отметим, Касьянов требует признать сделку по перечислению денежных средств в размере 250 млн рублей компанией «ДАН-Строй» в пользу Сбербанка недействительной и применить ее последствия. Это значит взыскать с ОАО «Сбербанк России» в пользу ООО «ДАН-Строй» 250 млн рублей и и восстановить право требования банка к компании по договору об открытии возобновляемой кредитной линии на эту же сумму.
Напомним, компания «ДАН-Строй» в ноябре 2010 года сама была признана банкротом. В настоящее время осуществляется конкурсное производство, конкурсным управляющим назначен Олег Касьянов. Согласно материалам дела, размещенным на сайте краевого арбитража, компания «ДАН-Строй» перечислила Сбербанку 250 млн рублей в качестве погашения задолженности по кредиту, после чего стала оспаривать совершенные действия. Конкурсный управляющий аргументировал признание сделки недействительной тем, что она «совершена в период подозрительности, повлекла за собой причинение имущественного вреда правам других кредиторов и предпочтительное удовлетворение требований одного кредитора». Суд поддержал доводы Касьянова и удовлетворил его требования. Впоследствии эту позицию разделил Семнадцатый апелляционный суд и Федеральный суд Уральского округа.
В Западно-Уральском банке Сбербанка России Properm.ru сообщили, что планируют продолжать судебные слушания. «Банк будет обращаться в Высший арбитражный суд РФ с надзорной жалобой, а также требовать возмещение убытков от ДАН-Строй», — заявили в пресс-центре кредитной организации.