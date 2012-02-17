«СтройПанельКомплект» может обанкротить проектировщик из Казани?

Posted 17 февраля 2012, 06:00
Published 17 февраля 2012, 06:00
Modified 2 марта 2023, 16:29
Updated 2 марта 2023, 16:29
В Арбитражный суд Пермского края 15 февраля, поступило заявление о признании ОАО «СтройПанельКомплект» банкротом. На банкротстве одного из крупнейших застройщиков Пермского края настаивает компания ООО «АльфаПроект» из Казани.
По данным справочной системы по российским компаниям и предпринимателям «РусПрофайл», ООО «АльфаПроект» работает в области архитектуры, занимается инженерно-техническое проектированием, геолого-разведочными и геофизическими работы, геодезической и картографической деятельностью. По данным агентства «ФедералПресс», ссылающегося на сайт «головной» структуры ООО «АльфаПроект» — группы компаний «Брио», казанская компания выполняла проектирование встроено-пристроенного помещения на объекте по адресу ул. Цимлянская, 17. Застройщиком объекта является СПК.
В пресс-службе Арбитражного суда Пермского края Properm.ru пояснили, что заявитель «АльфаПроект» настаивает на банкротсве СПК исходя из того, что у застройщика перед ООО образовалась задолженность в размере 1,46 млн рублей. ООО «АльфаПроект» сслылается на договор на выполнение проектных работ по объекту ул. Цимлянская, 17 от 23 мая 2008 года, а также на акты от 9 ноября 2008 года и 27 июля 2009 года, подвтерждающие их выполнение.
Задолженность ОАО «СтройПанельКомплект» перед ООО «АльфаПроект» подтверждена решением Арбитражного суда Пермского края от 27 октября 2011 года и 17 аппеляционного суда от 20 января 2012 года.
Генеральный директор «СтройПанельКомплекта» Виктор Суетин рассказал «ФедералПресс», что «эта компания работала на Цимлянской, 17, но работу не закончила». «Мы выявили недочеты, предъявили претензии, которые не были устранены, компания просто прекратила работу по объекту. Указанные в договоре условия выполнены не были, и, очевидно, платежи в адрес казанской компании прекратились. Впрочем, надо все уточнять у моих сотрудников — первый раз слышу об этом иске, в ситуацию пока не вникал», — заявил Виктор Суетин.