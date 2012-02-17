«СтройПанельКомплект» может обанкротить проектировщик из Казани?

Генеральный директор «СтройПанельКомплекта» Виктор Суетин рассказал «ФедералПресс», что «эта компания работала на Цимлянской, 17, но работу не закончила». «Мы выявили недочеты, предъявили претензии, которые не были устранены, компания просто прекратила работу по объекту. Указанные в договоре условия выполнены не были, и, очевидно, платежи в адрес казанской компании прекратились. Впрочем, надо все уточнять у моих сотрудников — первый раз слышу об этом иске, в ситуацию пока не вникал», — заявил Виктор Суетин.