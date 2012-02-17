В 2011 году пермская прокуратура выявила в два раза больше коррупционных преступлений

Posted 17 февраля 2012, 04:37
Published 17 февраля 2012, 04:37
Modified 2 марта 2023, 16:28
Updated 2 марта 2023, 16:28
Прокурор Пермского края Александр Белых в ходе пленарного заседания краевого Законодательного собрания озвучил цифры по количеству нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции. По его словам, в 2011 году было выявлено 2169 нарушений, что в два раза превышает аналогичные показатели 2010 года. Прокурор края также указал на то, что не все госслужащие предоставляют полные данные о доходах и имуществе.
Александр Белых увеличение числа нарушений связывает с тем, что улучшилось качество работы правоохранителных органов, а не с увеличением числа нарушений закона чиновниками.