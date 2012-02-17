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Posted 17 февраля 2012, 04:37

Published 17 февраля 2012, 04:37

Modified 2 марта 2023, 16:28

Updated 2 марта 2023, 16:28

В 2011 году пермская прокуратура выявила в два раза больше коррупционных преступлений

17 февраля 2012, 04:37
Сюжет
Возле кормушки
Прокурор Александр Белых объясняет это тем, что правоохранительные органы стали лучше работать.

Прокурор Пермского края Александр Белых в ходе пленарного заседания краевого Законодательного собрания озвучил цифры по количеству нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции. По его словам, в 2011 году было выявлено 2169 нарушений, что в два раза превышает аналогичные показатели 2010 года. Прокурор края также указал на то, что не все госслужащие предоставляют полные данные о доходах и имуществе.

Александр Белых:Распространены нарушения в сфере госзаказа. Государственные и муниципальные заказчики нередко уклоняются от проведения конкурсных процедур, в том числе от дробления заказа. Один из факторов — издание органами власти коррупциогенных нормативно-правовых актов. Всего за три года появилось 465 таких: 21 - в крае, 434 - в муниципалитетах.

Александр Белых увеличение числа нарушений связывает с тем, что улучшилось качество работы правоохранителных органов, а не с увеличением числа нарушений закона чиновниками.

#Общество#Возле кормушки#Заксобрание#Слуги народа#Белых
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