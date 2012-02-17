В 2011 году пермская прокуратура выявила в два раза больше коррупционных преступлений

Прокурор Пермского края Александр Белых в ходе пленарного заседания краевого Законодательного собрания озвучил цифры по количеству нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции. По его словам, в 2011 году было выявлено 2169 нарушений, что в два раза превышает аналогичные показатели 2010 года. Прокурор края также указал на то, что не все госслужащие предоставляют полные данные о доходах и имуществе.