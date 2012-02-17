В Перми обокрали сноубордистов. Ущерб более 100 тысяч рублей

Posted 17 февраля 2012, 12:29
Published 17 февраля 2012, 12:29
Modified 2 марта 2023, 16:27
Updated 2 марта 2023, 16:27
Как сообщил корреспонденту Properm.ru администратор сноу-парка, кража произошла ночью. «Имущество хранилось в административном помещении — там посетители парка хранили свое обмундирование. — рассказывает администратор Дмитрий Иванов. — Охранник находился в соседней будке и, скорее всего, спал. В результате на следующий день мы недосчитались пяти „досок“, трех пар ботинок, двух пар коньков, и ящика с инструментами».
«После обнаружения пропажи мы первым делом обратились в полицию, — добавил собеседник Properm.ru. — В настоящее время возбуждается уголовное дело, идет следствие».