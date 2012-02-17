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Posted 17 февраля 2012, 12:29

Published 17 февраля 2012, 12:29

Modified 2 марта 2023, 16:27

Updated 2 марта 2023, 16:27

В Перми обокрали сноубордистов. Ущерб более 100 тысяч рублей

17 февраля 2012, 12:29
Софья Агрест
Сюжет
Эспланада
В ночь с 15 на 16 февраля в сноу-парке, который находится на территории городской эспланады, произошла кража обмундирования для сноубордистов. Предположительная сумма ущерба — более 100 тыс. рублей.

Как сообщил корреспонденту Properm.ru администратор сноу-парка, кража произошла ночью. «Имущество хранилось в административном помещении — там посетители парка хранили свое обмундирование. — рассказывает администратор Дмитрий Иванов. — Охранник находился в соседней будке и, скорее всего, спал. В результате на следующий день мы недосчитались пяти „досок“, трех пар ботинок, двух пар коньков, и ящика с инструментами».

«После обнаружения пропажи мы первым делом обратились в полицию, — добавил собеседник Properm.ru. — В настоящее время возбуждается уголовное дело, идет следствие».

#Мнения#Происшествия#Кража#Эспланада#Сноуборд-парк
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