В Перми обокрали сноубордистов. Ущерб более 100 тысяч рублей

Как сообщил корреспонденту Properm.ru администратор сноу-парка, кража произошла ночью. «Имущество хранилось в административном помещении — там посетители парка хранили свое обмундирование. — рассказывает администратор Дмитрий Иванов. — Охранник находился в соседней будке и, скорее всего, спал. В результате на следующий день мы недосчитались пяти „досок“, трех пар ботинок, двух пар коньков, и ящика с инструментами».