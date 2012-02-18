Брат Анатолия Зака может отправиться в СИЗО

Posted 18 февраля 2012, 08:39
Published 18 февраля 2012, 08:39
Modified 2 марта 2023, 16:27
Updated 2 марта 2023, 16:27
Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю задержали Вадима Зака, брата главного обвиняемого по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь» Анатолия Зака. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», задержание прошло в рамках расследования уголовного дела о незаконном получении принадлежащей Вадиму Заку фирме «Акцепт-95» земельного участка на улице Карпинского.
27 января 2007 года Росимущество получило заявку от ООО «Акцепт-95» на аренду земельного участка площадью более 45,9 тыс. кв. м., находящегося в федеральной собственности. Согласно заявке, на указанном участке якобы располагались два свайных поля под строительство двух девятиэтажных домов. В соответствии с Земельным кодексом наличие этих объектов давало компании Зака право на получение земельного участка без конкурсных процедур.
На самом деле, по версии следствия, никаких полей на земельном участке не было. В итоге Леонид Ли, являвшийся на тот момент руководителем теруправления Росимущества, подписал распоряжение о передаче фирме Вадима Зака указанного объекта. Ленинский райсуд рассмотрит ходатайство следствия об аресте Зака, пишет издание.