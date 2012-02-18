Брат Анатолия Зака может отправиться в СИЗО

27 января 2007 года Росимущество получило заявку от ООО «Акцепт-95» на аренду земельного участка площадью более 45,9 тыс. кв. м., находящегося в федеральной собственности. Согласно заявке, на указанном участке якобы располагались два свайных поля под строительство двух девятиэтажных домов. В соответствии с Земельным кодексом наличие этих объектов давало компании Зака право на получение земельного участка без конкурсных процедур.