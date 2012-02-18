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Posted 18 февраля 2012, 07:18

Published 18 февраля 2012, 07:18

Modified 2 марта 2023, 16:27

Updated 2 марта 2023, 16:27

Британский боксер Дерек Чисора залепил пощечину Виталию Кличко

18 февраля 2012, 07:18
За эту провокацию спортсмену придется заплатить 50 тысяч долларов.

Всемирный боксерский совет (WBC) оштрафовал на 50 тысяч долларов британца Дерека Чисору за пощечину, нанесенную им Виталию Кличко. По словам президента WBC Хосе Сулеймана, поступок Чисоры является «полным позором» и «дешевой провокацией». Сулейман заявил, что подобное поведение неприемлемо для боксера и показывает отсутствие уважения к спорту, а также выразил уверенность, что Кличко «отплатит Чисоре на ринге».

Виталий Кличко, чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе:— Ответ от меня он получит завтра на ринге. Думаю, он совсем не в своей тарелке. Чувствую, что он очень нервничает и очень напуган. В противном случае он бы не отпрыгнул от меня после своей выходки. Он нанес удар, как женщина, открытой рукой. Если он хочет нормально драться, то должен бить кулаком.

Отмечается, что штраф, который заплатит британец, будет передан на благотворительные цели.

Чисора дал пощечину Кличко во время официальной процедуры взвешивания, которая проходила днем 17 февраля. Украинский боксер не стал предпринимать ответных мер воздействия, отметив, что он слишком опытен, чтобы поддаваться на подобные провокации.

Бой Кличко — Чисора состоится в Мюнхене поздно вечером 18 февраля. На кону поединка стоит титул чемпиона мира по версии WBC, обладателем которого на данный момент является украинец, сообщает Lenta.ru.

#Спорт#Видео
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