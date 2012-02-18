Британский боксер Дерек Чисора залепил пощечину Виталию Кличко

Всемирный боксерский совет (WBC) оштрафовал на 50 тысяч долларов британца Дерека Чисору за пощечину, нанесенную им Виталию Кличко. По словам президента WBC Хосе Сулеймана, поступок Чисоры является «полным позором» и «дешевой провокацией». Сулейман заявил, что подобное поведение неприемлемо для боксера и показывает отсутствие уважения к спорту, а также выразил уверенность, что Кличко «отплатит Чисоре на ринге».