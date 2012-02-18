Британский боксер Дерек Чисора залепил пощечину Виталию Кличко

Posted 18 февраля 2012, 07:18
Published 18 февраля 2012, 07:18
Modified 2 марта 2023, 16:27
Updated 2 марта 2023, 16:27
Всемирный боксерский совет (WBC) оштрафовал на 50 тысяч долларов британца Дерека Чисору за пощечину, нанесенную им Виталию Кличко. По словам президента WBC Хосе Сулеймана, поступок Чисоры является «полным позором» и «дешевой провокацией». Сулейман заявил, что подобное поведение неприемлемо для боксера и показывает отсутствие уважения к спорту, а также выразил уверенность, что Кличко «отплатит Чисоре на ринге».
Отмечается, что штраф, который заплатит британец, будет передан на благотворительные цели.
Чисора дал пощечину Кличко во время официальной процедуры взвешивания, которая проходила днем 17 февраля. Украинский боксер не стал предпринимать ответных мер воздействия, отметив, что он слишком опытен, чтобы поддаваться на подобные провокации.
Бой Кличко — Чисора состоится в Мюнхене поздно вечером 18 февраля. На кону поединка стоит титул чемпиона мира по версии WBC, обладателем которого на данный момент является украинец, сообщает Lenta.ru.