«Совет 24 декабря»: Крайсовпроф привлекает детей к агитации за Путина

Posted 18 февраля 2012, 06:48
Published 18 февраля 2012, 06:48
Modified 2 марта 2023, 16:27
Updated 2 марта 2023, 16:27
Представители Чрезвычайной комиссии «Совета 24 декабря» подали заявление в Прокуратору Перми и Уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае. Они считают, что пермский Крайсовпроф, являющийся организатором митинга «За достойную жизнь! В поддержку курса председателя Правительства РФ В. В. Путина», привлекает детей к политической агитации.
«Заявленный Крайсовпрофом политический митинг 18 февраля 2012 года в ледовом городке на эспланаде назначен на 14-00. Однако на этом же месте в указанное время в самом разгаре должны быть народные гулянья „Февральская субботея“. При этом приглашение на гулянье, распространяемое администрацией г. Перми, не содержит даже намека на проводимую в это время (с 12 до 16-30) на этом месте политическую акцию», — говорится в сообщении «Совета 24 декабря».
Оппозиционеры подчеркивают, что на культурное мероприятие в детском ледовом городке в субботний день придут целыми семьями. При этом организаторы митинга не только не собираются исключать случайного попадания детей в толпу, выражающую своим присутствием на митинге приверженность одному из кандидатов, а прямо призывают через газету «Профсоюзный курьер» приводить своих детей школьного возраста.
Галицкий считает, что политические пристрастия пришедших на народные гулянья будут самыми разными, поэтому невозможно предсказать, как будут реагировать люди, обнаружившие, что их вовлекли в политическую акцию за одного из кандидатов.
Напомним, сегодня, 18 февраля, на территории ледового городка состоится праздник «Февральская субботея». Организаторы пообещали пришедшим на народные гуляния разнообразную развлекательную программу, а также бесплатный горячий чай и кашу с тушенкой.
«Гвоздем» программы должен стать концерт народной артистки России Надежды Бабкиной, которая, как известно, является одним из доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина. О том, что в это же время на территории ледового городка будет проходить политический митинг, организаторы скромно умолчали.