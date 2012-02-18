«Совет 24 декабря»: Крайсовпроф привлекает детей к агитации за Путина

«Заявленный Крайсовпрофом политический митинг 18 февраля 2012 года в ледовом городке на эспланаде назначен на 14-00. Однако на этом же месте в указанное время в самом разгаре должны быть народные гулянья „Февральская субботея“. При этом приглашение на гулянье, распространяемое администрацией г. Перми, не содержит даже намека на проводимую в это время (с 12 до 16-30) на этом месте политическую акцию», — говорится в сообщении «Совета 24 декабря».