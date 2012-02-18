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Posted 18 февраля 2012, 06:48

Published 18 февраля 2012, 06:48

Modified 2 марта 2023, 16:27

Updated 2 марта 2023, 16:27

«Совет 24 декабря»: Крайсовпроф привлекает детей к агитации за Путина

18 февраля 2012, 06:48
Оппозиционеры считают, что организаторы праздника «Февральская субботея» намеренно умолчали о проводимом в этом же месте и в это же время митинге.

Представители Чрезвычайной комиссии «Совета 24 декабря» подали заявление в Прокуратору Перми и Уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае. Они считают, что пермский Крайсовпроф, являющийся организатором митинга «За достойную жизнь! В поддержку курса председателя Правительства РФ В. В. Путина», привлекает детей к политической агитации.

«Заявленный Крайсовпрофом политический митинг 18 февраля 2012 года в ледовом городке на эспланаде назначен на 14-00. Однако на этом же месте в указанное время в самом разгаре должны быть народные гулянья „Февральская субботея“. При этом приглашение на гулянье, распространяемое администрацией г. Перми, не содержит даже намека на проводимую в это время (с 12 до 16-30) на этом месте политическую акцию», — говорится в сообщении «Совета 24 декабря».

Оппозиционеры подчеркивают, что на культурное мероприятие в детском ледовом городке в субботний день придут целыми семьями. При этом организаторы митинга не только не собираются исключать случайного попадания детей в толпу, выражающую своим присутствием на митинге приверженность одному из кандидатов, а прямо призывают через газету «Профсоюзный курьер» приводить своих детей школьного возраста.

Денис Галицкий, член ЧК-ЧК «Совета 24 декабря»: Если численность митинга придает ему политический вес, то детьми тоже можно заполнить территорию публичного мероприятия, и можно их посчитать. На общем снимке митингующих не разобрать из кого она состоит. Очень «полтитехнологично» детьми эту массовость создать, ведь взрослый сторонник может быть легко удвоен, а то и утроен его же чадами.

Галицкий считает, что политические пристрастия пришедших на народные гулянья будут самыми разными, поэтому невозможно предсказать, как будут реагировать люди, обнаружившие, что их вовлекли в политическую акцию за одного из кандидатов.

Напомним, сегодня, 18 февраля, на территории ледового городка состоится праздник «Февральская субботея». Организаторы пообещали пришедшим на народные гуляния разнообразную развлекательную программу, а также бесплатный горячий чай и кашу с тушенкой.

«Гвоздем» программы должен стать концерт народной артистки России Надежды Бабкиной, которая, как известно, является одним из доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина. О том, что в это же время на территории ледового городка будет проходить политический митинг, организаторы скромно умолчали.

#Общество#Крайсовпроф#За путина#Митинг за путина#Выходные. афиша
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