На российском рынке заработал банк под брендом МТС

Posted 19 февраля 2012, 05:00
Published 19 февраля 2012, 05:00
Modified 2 марта 2023, 16:27
Updated 2 марта 2023, 16:27
Как сообщили Properm.ru, официально Московский банк реконструкции и развития (МБРР) был переименован в «МТС-Банк» в конце прошлого года. Налоговая служба зарегистрировала изменения в Едином госреестре юридических лиц 27 января.
«16 февраля 2012 года банком получены из Банка России зарегистрированные изменения к уставу, генеральная лицензия и свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Таким образом, Московский банк реконструкции и развития обрел новое имя», — говорят в пресс-службе МБРР.
На официальном сайте Центробанка МБРР значится уже под новым брендом ОАО «МТС-Банк», 13 февраля 2012 года банком были получены лицензии на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов и на осуществление банковских операций.
Примечательно, что на официальном сайте кредитной организации по-прежнему банк носит старое название и никаких новостей о новом имени нет.
Отметим, в Перми МТС-Банк представлен операционным офисом.