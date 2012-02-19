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Posted 19 февраля 2012, 05:00

Published 19 февраля 2012, 05:00

Modified 2 марта 2023, 16:27

Updated 2 марта 2023, 16:27

На российском рынке заработал банк под брендом МТС

19 февраля 2012, 05:00
Московский Банк Реконструкции и Развития официально переименован в МТС-Банк.

Как сообщили Properm.ru, официально Московский банк реконструкции и развития (МБРР) был переименован в «МТС-Банк» в конце прошлого года. Налоговая служба зарегистрировала изменения в Едином госреестре юридических лиц 27 января.

«16 февраля 2012 года банком получены из Банка России зарегистрированные изменения к уставу, генеральная лицензия и свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Таким образом, Московский банк реконструкции и развития обрел новое имя», — говорят в пресс-службе МБРР.

На официальном сайте Центробанка МБРР значится уже под новым брендом ОАО «МТС-Банк», 13 февраля 2012 года банком были получены лицензии на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов и на осуществление банковских операций.

Примечательно, что на официальном сайте кредитной организации по-прежнему банк носит старое название и никаких новостей о новом имени нет.

Отметим, в Перми МТС-Банк представлен операционным офисом.

#Банки#Мтс#Цб#Переименование
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