В Прикамском социальном институте незаконно взимали плату за пересдачу экзаменов

Posted 19 февраля 2012, 10:10
Published 19 февраля 2012, 10:10
Modified 2 марта 2023, 16:27
Updated 2 марта 2023, 16:27
В Перми со студентов незаконно взимали плату за пересдачу зачетов и экзаменов, сообщает прокуратура Пермского края.
Так, прокуратура Индустриального района города Перми установила, что в НП ВПО «Прикамский социальный институт» была введена плата для студентов за пересдачу экзаменов и зачетов.
Приказом ректора с 30 августа 2011 года в Прикамском социальном институте установлена оплата за пересдачу зачета в размере 413 рублей, а экзамена — 531 рубль. Для взимания средств со студентами заключался договор на оказание дополнительных образовательных услуг.
Вместе с тем, учебные мероприятия государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования включают в себя ликвидацию академической заложенности. В этой связи взимание платы за пересдачу экзаменов и зачетов как за предоставление дополнительной образовательной услуги не соответствует закону.
Прокуратура Индустриального района Перми внесла протест на приказ ректора, в результате чего он был отменен.