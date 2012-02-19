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Posted 19 февраля 2012, 10:10

Published 19 февраля 2012, 10:10

Modified 2 марта 2023, 16:27

Updated 2 марта 2023, 16:27

В Прикамском социальном институте незаконно взимали плату за пересдачу экзаменов

19 февраля 2012, 10:10
Прокуратура признала незаконным приказом ректора, которым оплата за пересдачу зачета оценивается в 413 рублей, а экзамена - в 531 рубль.

В Перми со студентов незаконно взимали плату за пересдачу зачетов и экзаменов, сообщает прокуратура Пермского края.

Так, прокуратура Индустриального района города Перми установила, что в НП ВПО «Прикамский социальный институт» была введена плата для студентов за пересдачу экзаменов и зачетов.

Приказом ректора с 30 августа 2011 года в Прикамском социальном институте установлена оплата за пересдачу зачета в размере 413 рублей, а экзамена — 531 рубль. Для взимания средств со студентами заключался договор на оказание дополнительных образовательных услуг.

Вместе с тем, учебные мероприятия государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования включают в себя ликвидацию академической заложенности. В этой связи взимание платы за пересдачу экзаменов и зачетов как за предоставление дополнительной образовательной услуги не соответствует закону.

Прокуратура Индустриального района Перми внесла протест на приказ ректора, в результате чего он был отменен.

#Общество#Прокуратура#Экзамен
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