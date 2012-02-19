В Прикамском социальном институте незаконно взимали плату за пересдачу экзаменов

Вместе с тем, учебные мероприятия государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования включают в себя ликвидацию академической заложенности. В этой связи взимание платы за пересдачу экзаменов и зачетов как за предоставление дополнительной образовательной услуги не соответствует закону.