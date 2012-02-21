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Posted 21 февраля 2012, 04:40

Published 21 февраля 2012, 04:40

Modified 2 марта 2023, 16:27

Updated 2 марта 2023, 16:27

Четырехлетний ребенок серьезно травмировался в пермском парке

21 февраля 2012, 04:40
Играя на детской площадке, четырехлетний мальчик упал вниз головой.

В отдел полиции Индустриального района поступило сообщение о несчастном случае, произошедшем в сквере имени Миндовского в Перми в минувшие выходные. Четырехлетний мальчик, играя на детской площадке, упал вниз головой.

После падение ребенок был госпитализирован в больницу. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

#Происшествия#Несчастный случай
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