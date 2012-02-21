Четырехлетний ребенок серьезно травмировался в пермском парке

Posted 21 февраля 2012, 04:40
Published 21 февраля 2012, 04:40
Modified 2 марта 2023, 16:27
Updated 2 марта 2023, 16:27
В отдел полиции Индустриального района поступило сообщение о несчастном случае, произошедшем в сквере имени Миндовского в Перми в минувшие выходные. Четырехлетний мальчик, играя на детской площадке, упал вниз головой.
После падение ребенок был госпитализирован в больницу. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.