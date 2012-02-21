Фоторепортаж Properm.ru: Джимкана - главное, маневры!

Posted 21 февраля 2012, 07:30
Published 21 февраля 2012, 07:30
Modified 2 марта 2023, 16:29
Updated 2 марта 2023, 16:29
Кому-то лишь бы подрифтовать, а кто-то предпочитает «технические виды спорта» и маневрирует на стадионе среди конусов. В этом и заключается вся суть соревнований по Джимкане: как можно быстрее и точнее пройти выставленную из конусов трассу. Не каждый водитель допускается к соревнованиям, и дело не в «заряженности» автомобиля — без заездов на квалификацию не обойтись.
А после квалификации можно и покрасоваться перед другими участниками — потенциальными соперниками. Например так:
Или даже так, не взирая на передний привод:
Пока не попадешься в кольцо менее стильных, но более эффективных заднеприводных соперников:
Даже в предсоревновательных «покатушках» на льду главное — не снести конусы. Иначе услышишь в свой адрес многоголосое «Фууу!». И как в автошколе пойдешь исправлять ошибку:
Вину за сбитые конусы можно искупить и так:
Но хватит баловаться. Пора начинать заезды. Передний привод, задний привод, полный привод — все готовы к фигурному вождению с элементами ралли-спринта и дрифта. С трассой организаторы в этот раз особо постарались: добавили пару фигур — дополнительные метры, дополнительные секунды. Пять баллов всем участникам за хорошую зрительную память:
На старт и марш! Фигура за фигурой, снежные брызги, сбитые конусы, доли секунды — судьи учитывают все:
Возможности машины — не основное, здесь соревнуются в водительском мастерстве. И в паре в пределах одного класса на льду могут оказаться самые разные авто:
Есть и местные легенды. Казалось бы, маломощный моторчик, высокий центр тяжести и сомнительная поворачиваемость никак не способствуют участию этого Daewoo Matiz в подобных забавах. Но не тут-то было: за рулем опытный драйвер. И «Матизка» традиционно обходит более мощных и тяжелых соперников.
Чем ближе к финалу, тем больше волнений в командах поддержки: «Ну давай, давай, аккуратнее заходи! Чутка побыстрее, ты справишься! Да не нервичай, не газуй, не распускай машину-то! Точнее! Точнее!». А пока судьи сводят финальные результаты, все дружно завидуют секции картинга, вышедшей на лёд:
И, наконец, награждение!
Сами организаторы Джимканы назвали третий этап «игрой нервов». «Несмотря на легкось трассы такого количества сбитых конусов и неправильного прохождения фигур я еще не встречал — поделился разрбаточик трассы Артем Щестаков. — Интересно было наблюдать как близкие по времени квалификации соперники ехали — это было не сихронно, а — то один догонит, то другой отстанет после очередного виража».
Закрытие сезона Джимканы состоится в марте, а пока можно посмотреть на прошедший третий этап в «Фотогалерее» ниже: