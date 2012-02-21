Фоторепортаж Properm.ru: Джимкана - главное, маневры!

Кому-то лишь бы подрифтовать, а кто-то предпочитает «технические виды спорта» и маневрирует на стадионе среди конусов. В этом и заключается вся суть соревнований по Джимкане: как можно быстрее и точнее пройти выставленную из конусов трассу. Не каждый водитель допускается к соревнованиям, и дело не в «заряженности» автомобиля — без заездов на квалификацию не обойтись.