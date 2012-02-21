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Posted 21 февраля 2012, 07:30

Published 21 февраля 2012, 07:30

Modified 2 марта 2023, 16:29

Updated 2 марта 2023, 16:29

Фоторепортаж Properm.ru: Джимкана - главное, маневры!

21 февраля 2012, 07:30
Третий этап соревнований по маневрированию на льду прошел в Перми.

Кому-то лишь бы подрифтовать, а кто-то предпочитает «технические виды спорта» и маневрирует на стадионе среди конусов. В этом и заключается вся суть соревнований по Джимкане: как можно быстрее и точнее пройти выставленную из конусов трассу. Не каждый водитель допускается к соревнованиям, и дело не в «заряженности» автомобиля — без заездов на квалификацию не обойтись.

А после квалификации можно и покрасоваться перед другими участниками — потенциальными соперниками. Например так:

Или даже так, не взирая на передний привод:

Пока не попадешься в кольцо менее стильных, но более эффективных заднеприводных соперников:

Даже в предсоревновательных «покатушках» на льду главное — не снести конусы. Иначе услышишь в свой адрес многоголосое «Фууу!». И как в автошколе пойдешь исправлять ошибку:

Вину за сбитые конусы можно искупить и так:

Но хватит баловаться. Пора начинать заезды. Передний привод, задний привод, полный привод — все готовы к фигурному вождению с элементами ралли-спринта и дрифта. С трассой организаторы в этот раз особо постарались: добавили пару фигур — дополнительные метры, дополнительные секунды. Пять баллов всем участникам за хорошую зрительную память:

На старт и марш! Фигура за фигурой, снежные брызги, сбитые конусы, доли секунды — судьи учитывают все:

Возможности машины — не основное, здесь соревнуются в водительском мастерстве. И в паре в пределах одного класса на льду могут оказаться самые разные авто:

Есть и местные легенды. Казалось бы, маломощный моторчик, высокий центр тяжести и сомнительная поворачиваемость никак не способствуют участию этого Daewoo Matiz в подобных забавах. Но не тут-то было: за рулем опытный драйвер. И «Матизка» традиционно обходит более мощных и тяжелых соперников.

Чем ближе к финалу, тем больше волнений в командах поддержки: «Ну давай, давай, аккуратнее заходи! Чутка побыстрее, ты справишься! Да не нервичай, не газуй, не распускай машину-то! Точнее! Точнее!». А пока судьи сводят финальные результаты, все дружно завидуют секции картинга, вышедшей на лёд:

И, наконец, награждение!

Сами организаторы Джимканы назвали третий этап «игрой нервов». «Несмотря на легкось трассы такого количества сбитых конусов и неправильного прохождения фигур я еще не встречал — поделился разрбаточик трассы Артем Щестаков. — Интересно было наблюдать как близкие по времени квалификации соперники ехали — это было не сихронно, а — то один догонит, то другой отстанет после очередного виража».

Закрытие сезона Джимканы состоится в марте, а пока можно посмотреть на прошедший третий этап в «Фотогалерее» ниже:

#Мнения#Авто#Автоспорт
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