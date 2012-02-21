Кандидаты в президенты «продинамили» общественный договор Шойгу

Однако единственный присутствовавший на встрече кандидат в президенты Сергей Миронов сказал, что «подарка» в виде подписания соглашения организаторам не будет. «Мы проголосовали за одно, а прислали на подпись другое», — пояснил он. В розданном же на встрече новом варианте соглашения господин Миронов не обнаружил «упоминания думских выборов». Что касается президентских, то Сергей Миронов повторил свои предложения о показе первичных протоколов участковых комиссий на веб-камеры, а в случаях расхождения их данных с результатами ГАС «Выборы» «принимать за истину» первые. «Дальнейшее пребывание здесь считаю лишним», — закончил господин Миронов и покинул присутствующих.