Кандидаты в президенты «продинамили» общественный договор Шойгу

Posted 21 февраля 2012, 04:02
Published 21 февраля 2012, 04:02
Modified 2 марта 2023, 16:27
Updated 2 марта 2023, 16:27
Из кандидатов на подписание явился только Сергей Миронов. Представитель Владимира Путина Станислав Говорухин, возмутившись кандидатским демаршем, отказался даже обсуждать проект соглашения и покинул мероприятие. В итоге выработкой документа занялись общественники. Оппозиционные кандидаты в президенты считают документ «никчемным».
Обсуждение проекта «Общественного договора об условиях легитимности демократических процедур формирования власти в России» было назначено в ситуационном центре МЧС. Кандидаты в президенты, в частности, Михаил Прохоров и Геннадий Зюганов еще в пятницу возмутились выбором места.
Сергей Шойгу вчера начал мероприятие с заочного ответа Михаилу Прохорову.
Тему развил телеведущий Александр Гордон, на программе которого и сделал приглашение Сергей Шойгу: «Я тоже удивлен, что не вижу здесь людей, которые обещали прийти,— это неприлично».
Однако единственный присутствовавший на встрече кандидат в президенты Сергей Миронов сказал, что «подарка» в виде подписания соглашения организаторам не будет. «Мы проголосовали за одно, а прислали на подпись другое», — пояснил он. В розданном же на встрече новом варианте соглашения господин Миронов не обнаружил «упоминания думских выборов». Что касается президентских, то Сергей Миронов повторил свои предложения о показе первичных протоколов участковых комиссий на веб-камеры, а в случаях расхождения их данных с результатами ГАС «Выборы» «принимать за истину» первые. «Дальнейшее пребывание здесь считаю лишним», — закончил господин Миронов и покинул присутствующих.
Глава избирательного штаба Владимира Путина Станислав Говорухин сразу объявил, что «это пустое дело» обсуждать договор без кандидатов в президенты. «Надо попросить команды Зюганова, Жириновского и Прохорова составить свои варианты соглашения и „Лигу избирателей“ — правда, я не совсем понимаю, что это за „Лига избирателей“, — а потом соединить эти пять вариантов в один», — предложил господин Говорухин.
«Не проблема что-то подписать, главное — чтобы за этим последовали конкретные действия», — добавил соучредитель «Лиги избирателей» Петр Шкуматов, — пишет Коммерсантъ.
Господин Гордон сообщил, что согласованный общественниками вариант предложит «подписать всем адресатам» и подведет «итоги в следующей программе — весь народ и все избиратели увидят, кто подписал, а кто нет», — пишет «Коммерсант».