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Posted 21 февраля 2012, 04:02

Published 21 февраля 2012, 04:02

Modified 2 марта 2023, 16:27

Updated 2 марта 2023, 16:27

Кандидаты в президенты «продинамили» общественный договор Шойгу

21 февраля 2012, 04:02
Сюжет
Выборы
Общественный договор между кандидатами в президенты, общественными организациями и правоохранительными органами вчера не был подписан.

Из кандидатов на подписание явился только Сергей Миронов. Представитель Владимира Путина Станислав Говорухин, возмутившись кандидатским демаршем, отказался даже обсуждать проект соглашения и покинул мероприятие. В итоге выработкой документа занялись общественники. Оппозиционные кандидаты в президенты считают документ «никчемным».

Обсуждение проекта «Общественного договора об условиях легитимности демократических процедур формирования власти в России» было назначено в ситуационном центре МЧС. Кандидаты в президенты, в частности, Михаил Прохоров и Геннадий Зюганов еще в пятницу возмутились выбором места.

Михаил Прохоров:— Почему соглашение о честных выборах надо подписывать в МЧС, неужели ситуация с честностью на предстоящих выборах столь катастрофична? И в качестве кого выступает в этой истории господин Шойгу?

Сергей Шойгу вчера начал мероприятие с заочного ответа Михаилу Прохорову.

Сергей Шойгу:— Мы могли бы собраться и на станции метро «Кунцевская» — это нейтральное место. Я сделал то, что обещал — пригласил в МЧС всех кандидатов в президенты, но приглашение приняли не все.

Тему развил телеведущий Александр Гордон, на программе которого и сделал приглашение Сергей Шойгу: «Я тоже удивлен, что не вижу здесь людей, которые обещали прийти,— это неприлично».

Однако единственный присутствовавший на встрече кандидат в президенты Сергей Миронов сказал, что «подарка» в виде подписания соглашения организаторам не будет. «Мы проголосовали за одно, а прислали на подпись другое», — пояснил он. В розданном же на встрече новом варианте соглашения господин Миронов не обнаружил «упоминания думских выборов». Что касается президентских, то Сергей Миронов повторил свои предложения о показе первичных протоколов участковых комиссий на веб-камеры, а в случаях расхождения их данных с результатами ГАС «Выборы» «принимать за истину» первые. «Дальнейшее пребывание здесь считаю лишним», — закончил господин Миронов и покинул присутствующих.

Глава избирательного штаба Владимира Путина Станислав Говорухин сразу объявил, что «это пустое дело» обсуждать договор без кандидатов в президенты. «Надо попросить команды Зюганова, Жириновского и Прохорова составить свои варианты соглашения и „Лигу избирателей“ — правда, я не совсем понимаю, что это за „Лига избирателей“, — а потом соединить эти пять вариантов в один», — предложил господин Говорухин.

«Не проблема что-то подписать, главное — чтобы за этим последовали конкретные действия», — добавил соучредитель «Лиги избирателей» Петр Шкуматов, — пишет Коммерсантъ.

Господин Гордон сообщил, что согласованный общественниками вариант предложит «подписать всем адресатам» и подведет «итоги в следующей программе — весь народ и все избиратели увидят, кто подписал, а кто нет», — пишет «Коммерсант».

#Политика#Выборы#Выборы 2012#Общественный договор
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