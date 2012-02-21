Пермяки теперь смогут записаться к специалисту без направления терапевта

«Зачем мне, например, с воспалением уха идти на прием к терапевту, чтобы только ОН дал направление или записал меня на консультацию отоларинголога. И пациенту неудобно, и бюджет платит за два посещения, одно из которых чисто формальное» — пишет Кочурова.