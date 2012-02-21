Пермяки теперь смогут записаться к специалисту без направления терапевта

Posted 21 февраля 2012, 07:31
Published 21 февраля 2012, 07:31
Modified 2 марта 2023, 16:27
Updated 2 марта 2023, 16:27
Заместитель главы администрации Перми Надежда Кочурова опубликовала в своем блоге информацию о том, что через неделю электронная регистратура откроет новые возможности для заболевших пермяков.
Сейчас дать направление или записать на прием к своим профилирующим коллегам может только педиатр в детской сети поликлиник или терапевт во взрослой. Замглавы рассуждает о том, что действующий регламент не учитывает нужды больных с экстренными обострениями.
«Зачем мне, например, с воспалением уха идти на прием к терапевту, чтобы только ОН дал направление или записал меня на консультацию отоларинголога. И пациенту неудобно, и бюджет платит за два посещения, одно из которых чисто формальное» — пишет Кочурова.
Со следующего вторника, 28 февраля, будут сняты ограничения и появится возможность при отсутствии свободных «бирок» в поликлинике по месту прикрепления самостоятельной записываться к узким специалистам в других учреждениях по профилям: хирургия, травматология, гинекология, стоматология, дерматовенерология, отоларингология и офтальмология.