Реконструировать вторую очередь Восточного обхода готовы три компании

Posted 21 февраля 2012, 03:46
Published 21 февраля 2012, 03:46
Modified 2 марта 2023, 16:27
Updated 2 марта 2023, 16:27
20 февраля в Министерстве транспорта Пермского края состоялось вскрытие конвертов открытого конкурса по строительству путепровода с подходами в составе II очереди Восточного обхода Перми (участок 9-18 км). На конкурс направили заявки три компании — ОАО «Пермдорстрой», ОАО Ханты-Мансийскдорстрой" (город Сургут) и ЗАО «АБЗ-Дорстрой» (город Санкт-Петербург).
Как отметили в краевом министерстве транспорта, 27 февраля будет известно, какие компании допущены к участию в конкурсе, победителя объявят 2 марта.
Напомним, открытый конкурс по строительству путепровода с подходами в составе II очереди Восточного обхода Перми был объявлен в декабре 2011 года. Участок от отворота на поселок Новые Ляды до новой дороги Старцева-Ива-Восточный обход станет четырехполосным с разделительным барьером посередине. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млрд 677,4 млн рублей.