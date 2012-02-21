Реконструировать вторую очередь Восточного обхода готовы три компании

Напомним, открытый конкурс по строительству путепровода с подходами в составе II очереди Восточного обхода Перми был объявлен в декабре 2011 года. Участок от отворота на поселок Новые Ляды до новой дороги Старцева-Ива-Восточный обход станет четырехполосным с разделительным барьером посередине. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млрд 677,4 млн рублей.