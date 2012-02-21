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Posted 21 февраля 2012, 03:46

Published 21 февраля 2012, 03:46

Modified 2 марта 2023, 16:27

Updated 2 марта 2023, 16:27

Реконструировать вторую очередь Восточного обхода готовы три компании

21 февраля 2012, 03:46
Сюжет
Восточный обход
Победитель конкурса на ремонт девятикилометрового участка трассы будет объявлен 2 марта.

20 февраля в Министерстве транспорта Пермского края состоялось вскрытие конвертов открытого конкурса по строительству путепровода с подходами в составе II очереди Восточного обхода Перми (участок 9-18 км). На конкурс направили заявки три компании — ОАО «Пермдорстрой», ОАО Ханты-Мансийскдорстрой" (город Сургут) и ЗАО «АБЗ-Дорстрой» (город Санкт-Петербург).

Как отметили в краевом министерстве транспорта, 27 февраля будет известно, какие компании допущены к участию в конкурсе, победителя объявят 2 марта.

Напомним, открытый конкурс по строительству путепровода с подходами в составе II очереди Восточного обхода Перми был объявлен в декабре 2011 года. Участок от отворота на поселок Новые Ляды до новой дороги Старцева-Ива-Восточный обход станет четырехполосным с разделительным барьером посередине. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млрд 677,4 млн рублей.

#Авто#Восточный обход#Ханты-Мансийскдорстрой#Пермдорстрой#АБЗ-Дорстрой#Реконструкция восточного обхода
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