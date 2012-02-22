Феминистки в Храме Христа Спасителя спели песню «Богородица, Путина прогони»

Прошлый «концерт» феминистки из Pussy Riot дали 20 января 2012 года на Лобном месте, исполнив песню про Владимира Путина, который, по мнению авторов, испугался оппозиционных выступлений. Участницы акции были задержаны, двое из них — Галкина и Щеблева — были оштрафованы на 500 рублей каждая по статье 20 КоАП РФ (нарушение правил проведения митингов и пикетов). Дела еще двух девушек должны были быть рассмотрены 26 января.