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Posted 22 февраля 2012, 05:10

Published 22 февраля 2012, 05:10

Modified 2 марта 2023, 16:27

Updated 2 марта 2023, 16:27

Феминистки в Храме Христа Спасителя спели песню «Богородица, Путина прогони»

22 февраля 2012, 05:10
Дьякон Андрей Кураев признался, если бы был мирянином-старостой, то на прощанье еще бы и ущипнул их малость.

Феминистская панк-группа Pussy Riot выступила в храме Христа Спасителя, исполнив песню «Срань господняя». В ходе импровизированного концерта четыре участницы коллектива были задержаны охраной и выдворены с территории храма. Судя по фото, музыкальных инструментов при исполнении своей новой песни (ранее «Срань господняя» не упоминалась в официальных сообщениях Pussy Riot) они не использовали.

Как это ни странно, священники отнеслись к происшедшему спокойнее, чем другие наблюдатели. Так, дьякон Андрей Кураев предлагает видеть в случившемся карнавальный элемент.

Андрей Кураев, дьякон:— Будь я ключарем этого Храма, я бы их накормил блинами, выдал по чаше медовухи и пригласил бы зайти вновь на Чин Прощения. А если бы я был мирянином-старостой, то на прощанье еще бы и ущипнул их малость... По отечески. Для вразумления. Ибо учиненное ими, конечно, безобразие, но — законное безобразие. Масленица на дворе. Время скоморошества и перевертышей. Социальный космос рушится (в надежде его весеннего обновления вместе с природой), социальные роли меняются местами. Во времена Петра Великого такого рода выходки в такие дни были в порядке вещей (точнее — в масленичном беспорядке).

Согласно более позднему уточнению в твиттере арт-группы «Война», «панк-молебен» в храме Христа Спасителя, назывался не «Срань господняя», а «Богородица, Путина прогони», сообщает Lenta.ru.

Прошлый «концерт» феминистки из Pussy Riot дали 20 января 2012 года на Лобном месте, исполнив песню про Владимира Путина, который, по мнению авторов, испугался оппозиционных выступлений. Участницы акции были задержаны, двое из них — Галкина и Щеблева — были оштрафованы на 500 рублей каждая по статье 20 КоАП РФ (нарушение правил проведения митингов и пикетов). Дела еще двух девушек должны были быть рассмотрены 26 января.

фото: ИТАР-ТАСС

#Общество#Pussy Riot
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