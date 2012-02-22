Феминистки в Храме Христа Спасителя спели песню «Богородица, Путина прогони»

Posted 22 февраля 2012, 05:10
Published 22 февраля 2012, 05:10
Modified 2 марта 2023, 16:27
Updated 2 марта 2023, 16:27
Феминистская панк-группа Pussy Riot выступила в храме Христа Спасителя, исполнив песню «Срань господняя». В ходе импровизированного концерта четыре участницы коллектива были задержаны охраной и выдворены с территории храма. Судя по фото, музыкальных инструментов при исполнении своей новой песни (ранее «Срань господняя» не упоминалась в официальных сообщениях Pussy Riot) они не использовали.
Как это ни странно, священники отнеслись к происшедшему спокойнее, чем другие наблюдатели. Так, дьякон Андрей Кураев предлагает видеть в случившемся карнавальный элемент.
Согласно более позднему уточнению в твиттере арт-группы «Война», «панк-молебен» в храме Христа Спасителя, назывался не «Срань господняя», а «Богородица, Путина прогони», сообщает Lenta.ru.
Прошлый «концерт» феминистки из Pussy Riot дали 20 января 2012 года на Лобном месте, исполнив песню про Владимира Путина, который, по мнению авторов, испугался оппозиционных выступлений. Участницы акции были задержаны, двое из них — Галкина и Щеблева — были оштрафованы на 500 рублей каждая по статье 20 КоАП РФ (нарушение правил проведения митингов и пикетов). Дела еще двух девушек должны были быть рассмотрены 26 января.
фото: ИТАР-ТАСС