properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 февраля 2012, 08:39

Published 22 февраля 2012, 08:39

Modified 2 марта 2023, 16:27

Updated 2 марта 2023, 16:27

На ипотечном рынке ожидается повышение ставок по кредитам

22 февраля 2012, 08:39
Сюжет
Ипотека
До конца первого квартала прогнозируется рост ставок во всех крупнейших банках.

Банк DeltaCredit опубликовал прогноз по рынку ипотечного кредитования в России на первый квартала 2012 года. Согласно Индексу состояния ипотечного рынка DeltaCredit в январе-марте 2012 года объем выданных ипотечных кредитов вырастет на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года

Кроме того, до конца 1 квартала прогнозируется повышение процентной ставки по ипотечным кредитам всеми крупными участниками рынка. Напомним, некоторые банки уже увеличили ставки по ипотеке. Так 13 февраля ВТБ24 одновременно с отменой комиссий за выдачу кредитов пересмотрел процентные ставки по ним: она увеличивается до 0,7% годовых, в зависимости от срока кредитования и первоначального взноса. Ранее, 10 февраля, о повышении ставок объявил Абсолют Банк, увеличении произошло на 1,25-2 процентных пункта по программам на приобретение как готового, так и строящегося жилья.

Банкиры считают, что это еще не конец. По словам собеседника Properm.ru, повышение ставок как по вкладам, так и по кредитам будет наблюдаться и во втором квартале, потому что крупные банки из-за кризиса в Европе лишаются лишаются привычных дешевых источников заимствований. «Осенью уже была первая волна этой тенденции, может начаться и вторая», — считает эксперт.

Напомним, в Пермском крае, по данным Центробанка, на конец 2011 года, средневзвешенная ставка по ипотеке находится на уровне 12,1%. Это выше, чем в целом по России (11,9%) и по Приволжскому федеральному округу (11,7%).

Также в DeltaCredit прогнозируют небольшой рост цен на недвижимость, который в различных ее сегментах составит 3-4%.

#Мнения#Банки#Прогноз#Ипотека#Цб#Ипотечное кредитование#Проценты#Процентные ставки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика