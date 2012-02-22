На ипотечном рынке ожидается повышение ставок по кредитам

Кроме того, до конца 1 квартала прогнозируется повышение процентной ставки по ипотечным кредитам всеми крупными участниками рынка. Напомним, некоторые банки уже увеличили ставки по ипотеке. Так 13 февраля ВТБ24 одновременно с отменой комиссий за выдачу кредитов пересмотрел процентные ставки по ним: она увеличивается до 0,7% годовых, в зависимости от срока кредитования и первоначального взноса. Ранее, 10 февраля, о повышении ставок объявил Абсолют Банк, увеличении произошло на 1,25-2 процентных пункта по программам на приобретение как готового, так и строящегося жилья.