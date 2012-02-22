На ипотечном рынке ожидается повышение ставок по кредитам

Posted 22 февраля 2012, 08:39
Published 22 февраля 2012, 08:39
Modified 2 марта 2023, 16:27
Updated 2 марта 2023, 16:27
Банк DeltaCredit опубликовал прогноз по рынку ипотечного кредитования в России на первый квартала 2012 года. Согласно Индексу состояния ипотечного рынка DeltaCredit в январе-марте 2012 года объем выданных ипотечных кредитов вырастет на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года
Кроме того, до конца 1 квартала прогнозируется повышение процентной ставки по ипотечным кредитам всеми крупными участниками рынка. Напомним, некоторые банки уже увеличили ставки по ипотеке. Так 13 февраля ВТБ24 одновременно с отменой комиссий за выдачу кредитов пересмотрел процентные ставки по ним: она увеличивается до 0,7% годовых, в зависимости от срока кредитования и первоначального взноса. Ранее, 10 февраля, о повышении ставок объявил Абсолют Банк, увеличении произошло на 1,25-2 процентных пункта по программам на приобретение как готового, так и строящегося жилья.
Банкиры считают, что это еще не конец. По словам собеседника Properm.ru, повышение ставок как по вкладам, так и по кредитам будет наблюдаться и во втором квартале, потому что крупные банки из-за кризиса в Европе лишаются лишаются привычных дешевых источников заимствований. «Осенью уже была первая волна этой тенденции, может начаться и вторая», — считает эксперт.
Напомним, в Пермском крае, по данным Центробанка, на конец 2011 года, средневзвешенная ставка по ипотеке находится на уровне 12,1%. Это выше, чем в целом по России (11,9%) и по Приволжскому федеральному округу (11,7%).
Также в DeltaCredit прогнозируют небольшой рост цен на недвижимость, который в различных ее сегментах составит 3-4%.