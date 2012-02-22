properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 февраля 2012, 06:08

Published 22 февраля 2012, 06:08

Modified 2 марта 2023, 16:27

Updated 2 марта 2023, 16:27

В интернете появился второй выпуск «Голой правды по-пермски»

22 февраля 2012, 06:08
Новая ведущая «троллит» лидера «Справедливой России» Сергея Миронова.

В интернете появилось второе видео из серии роликов «Голая правда», в которых обнаженные пермячки «перемывают косточки» кандидатам в президенты РФ. Если первый выпуск был посвящен Владимиру Жириновскому, во втором речь идет о лидере «Справедливой России» Сергее Миронове.

По мнению блогера kostyanus, второй ролик выглядит «ощутимо лучше первого — главным образом, за счет более привлекательной барышни».

Kostyanus:Звук стал хуже, а вот действие выглядит интереснее за счет второго персонажа. К сожалению, ничего нового о Миронове она не сказала, ну да видимо ничего нового и не сказать.

Отметим, что первое видео, размещенное на бесплатном видеохостинге vimeo, было удалено. Вторая часть политико-эротического «сериала» выложена на youtube. Сколько она успеет там пролежать, остается только гадать.

#Интернет#Голая правда
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика