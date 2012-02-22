В интернете появился второй выпуск «Голой правды по-пермски»

В интернете появилось второе видео из серии роликов «Голая правда», в которых обнаженные пермячки «перемывают косточки» кандидатам в президенты РФ. Если первый выпуск был посвящен Владимиру Жириновскому, во втором речь идет о лидере «Справедливой России» Сергее Миронове.