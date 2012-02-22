В интернете появился второй выпуск «Голой правды по-пермски»

Posted 22 февраля 2012, 06:08
Published 22 февраля 2012, 06:08
Modified 2 марта 2023, 16:27
Updated 2 марта 2023, 16:27
В интернете появилось второе видео из серии роликов «Голая правда», в которых обнаженные пермячки «перемывают косточки» кандидатам в президенты РФ. Если первый выпуск был посвящен Владимиру Жириновскому, во втором речь идет о лидере «Справедливой России» Сергее Миронове.
По мнению блогера kostyanus, второй ролик выглядит «ощутимо лучше первого — главным образом, за счет более привлекательной барышни».
Отметим, что первое видео, размещенное на бесплатном видеохостинге vimeo, было удалено. Вторая часть политико-эротического «сериала» выложена на youtube. Сколько она успеет там пролежать, остается только гадать.