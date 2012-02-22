Журнал «Афиша» включил мастер-план Перми в список лучших проектов последних лет

Posted 22 февраля 2012, 11:38
Published 22 февраля 2012, 11:38
Modified 2 марта 2023, 16:27
Updated 2 марта 2023, 16:27
Популярный журнал «Афиша» включил мастер-план Перми в Топ-30 лучших российских проектов последних лет. Список был составлен по результатам опроса ведущих экспертов в области архитектуры , среди которых Юрий Аввакумов, Евгений Асс, Андрей Боков, Юрий Григорян, Владимир Плоткин, Александр Скокан, Михаил Хазанов, Сергей Чобан и другие архитекторы.
Каждому эксперту было предложено составить список 20 самых интересных, важных и показательных архитектурных проектов, законченных или начатых после 2008 года. На основе полученных результатов был составлен список 30 лучших проектов, куда вошел и мастер-план Перми, разработанный голландским бюро городских проектов KCAP Architects & Planners.
«Архитекторы из ювелирно спланированной страны Голландии придумали новую жизнь для непомерно большого города. Они ограничили его рост, предложили строить не башни, а дома не выше семи этажей, разработали карту районов, учитывающих разные городские функции, — и заставили российских архитекторов наконец вернуться к проблеме городов», — пишет издание.
Отметим, в список также вошли офис компании «Аэрофлот», генплан города «Сколково», московский Парк Горького, множество столичных жилых комплексов, а также челябинский трубопрокатный завод, цеха которого окрашены в разный цвет в зависимости от стадий производства.