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Posted 22 февраля 2012, 11:38

Published 22 февраля 2012, 11:38

Modified 2 марта 2023, 16:27

Updated 2 марта 2023, 16:27

Журнал «Афиша» включил мастер-план Перми в список лучших проектов последних лет

22 февраля 2012, 11:38
Документ, утверждающий стратегию развития города, соседствует с элитными жилыми комплексами столицы и челябинским трубопрокатным заводом.

Популярный журнал «Афиша» включил мастер-план Перми в Топ-30 лучших российских проектов последних лет. Список был составлен по результатам опроса ведущих экспертов в области архитектуры , среди которых Юрий Аввакумов, Евгений Асс, Андрей Боков, Юрий Григорян, Владимир Плоткин, Александр Скокан, Михаил Хазанов, Сергей Чобан и другие архитекторы.

Каждому эксперту было предложено составить список 20 самых интересных, важных и показательных архитектурных проектов, законченных или начатых после 2008 года. На основе полученных результатов был составлен список 30 лучших проектов, куда вошел и мастер-план Перми, разработанный голландским бюро городских проектов KCAP Architects & Planners.

«Архитекторы из ювелирно спланированной страны Голландии придумали новую жизнь для непомерно большого города. Они ограничили его рост, предложили строить не башни, а дома не выше семи этажей, разработали карту районов, учитывающих разные городские функции, — и заставили российских архитекторов наконец вернуться к проблеме городов», — пишет издание.

Юрий Аввакумов, известный российский архитектор и художник:В пермском генплане взгляд сверху наконец сменился на взгляд изнутри. Потому что создание комфортной среды обитания подразумевает другой масштаб жизни. Нет директивности сверху, а есть комфортный, почти что бытовой уклад, который архитекторы предлагают реализовывать. То есть вместо советской традиции формирования города из монументальных ансамблей мы здесь получаем принцип своего рода сада-огорода: здесь грядка, здесь овощи, здесь фрукты.
Ольга Алексакова,архитектор Buromoscow:Летом 2010-го все говорили о Перми, все летали в Пермь. Маленький местный эффект Бильбао, хотя ничего еще не было построено. Может быть, и не будет построено, но последствия этого события мне видятся и в активизации «Архнадзора», и в дискуссии на «Стрелке» о будущем «Красного Октября». Наступают другие времена, времена, когда все станут договариваться. Пермь, как ни странно, стала их предвестником.

Отметим, в список также вошли офис компании «Аэрофлот», генплан города «Сколково», московский Парк Горького, множество столичных жилых комплексов, а также челябинский трубопрокатный завод, цеха которого окрашены в разный цвет в зависимости от стадий производства.

#Недвижимость
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