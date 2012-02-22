Журнал «Афиша» включил мастер-план Перми в список лучших проектов последних лет

Каждому эксперту было предложено составить список 20 самых интересных, важных и показательных архитектурных проектов, законченных или начатых после 2008 года. На основе полученных результатов был составлен список 30 лучших проектов, куда вошел и мастер-план Перми, разработанный голландским бюро городских проектов KCAP Architects & Planners.



«Архитекторы из ювелирно спланированной страны Голландии придумали новую жизнь для непомерно большого города. Они ограничили его рост, предложили строить не башни, а дома не выше семи этажей, разработали карту районов, учитывающих разные городские функции, — и заставили российских архитекторов наконец вернуться к проблеме городов», — пишет издание.