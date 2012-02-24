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Posted 24 февраля 2012, 11:15

Published 24 февраля 2012, 11:15

Modified 2 марта 2023, 16:26

Updated 2 марта 2023, 16:26

Альфа-Банк играючи поздравил мужчин с 23 февраля

24 февраля 2012, 11:15
Банк запустил онлайн-игру «Стрелок», позволяющую каждому почувствовать себя снайпером.

Альфа-Банк в честь 23 февраля запустил онлайн-игру «Стрелок», тем самым поздравив мужчин с Днем защитника отечества.

Цель игры — выбить за минуту как можно больше мишеней, в числе которых банка сгущеного молока и зеленого горошка, сода и лимонад, банка кофе и пакет молока.

Главная опасность — уточки, в которых ни в коем случае нельзя стрелять.

«В нашем мире и без воинской обязанности есть много поводов для маскулинных подвигов, так что да здравствуют ваши каменные спины! А вот и возможность „поиграть мускулами“: в праздничной открытке-игре „Стрелок“ любой может покуситься на лавры самого Вильгельма Телля...», — говорят в Альфа-Банке.

#Банки#Альфа-банк#Онлайн-игра
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