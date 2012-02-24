Альфа-Банк играючи поздравил мужчин с 23 февраля

«В нашем мире и без воинской обязанности есть много поводов для маскулинных подвигов, так что да здравствуют ваши каменные спины! А вот и возможность „поиграть мускулами“: в праздничной открытке-игре „Стрелок“ любой может покуситься на лавры самого Вильгельма Телля...», — говорят в Альфа-Банке.