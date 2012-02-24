В Перми идет борьба с «несуществующими» пунктами техосмотра

Posted 24 февраля 2012, 07:05
Published 24 февраля 2012, 07:05
Modified 2 марта 2023, 16:27
Updated 2 марта 2023, 16:27
Сигналы о том, что некоторые компании, проводящие процедуру техомотра, ведут себя недобросоветсно, сообщалось и ранее. Еще в январе 2012 года руководитель пермского УФАС Дмитрий Махонин заявлял, что в антимонопольное ведомство поступают жалобы по вопросам новой организации техосмотра. Однако названия проштрафившихся компаний Дмитрий Махонин не назвал.
Как стало известно Properm.ru, одной из компаний, некорректно проводящей техосмотр, стало ЗАО «Техосмотр». Как следует из обращения в адрес Главного федерального инспектора по Пермскому краю, технический эксперт ЗАО «Техосмотр» вообще не произвел технический осмотр транспортного средства. И к тому же, в нарушение установленной на территории Пермского края платы за техосмотр в размере 370 рублей, с заявителя было получено 420 рублей.
Была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что пункты технического осмотра ЗАО «Техосмотр», где непосредственно и должно осуществляться диагностирование автомобиля, фактически отсутствуют. То есть проведение процедуры техосмотра попросту невозможно. А ведь автовладельцы направлялись в пункты ЗАО «Техосмотр» из филиалов крупной страховой компании «Росгосстрах».
Результатом работы проверки стали Представление Прокуратуры Пермского края в Пермский филиал ООО «Росгосстрах» с соответствующими требованиями устранения нарушений законодательства и инициация Российским Союзом Автостраховщиков выездных проверок ЗАО «Техосмотр» в субъектах Российской Федерации. Ситуация остаетсян а контроле Главного федерального инспектора по Пермскому краю Романа Антонова.