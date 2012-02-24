В Перми идет борьба с «несуществующими» пунктами техосмотра

Как стало известно Properm.ru, одной из компаний, некорректно проводящей техосмотр, стало ЗАО «Техосмотр». Как следует из обращения в адрес Главного федерального инспектора по Пермскому краю, технический эксперт ЗАО «Техосмотр» вообще не произвел технический осмотр транспортного средства. И к тому же, в нарушение установленной на территории Пермского края платы за техосмотр в размере 370 рублей, с заявителя было получено 420 рублей.