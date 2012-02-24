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Posted 24 февраля 2012, 05:42

Published 24 февраля 2012, 05:42

Modified 2 марта 2023, 16:26

Updated 2 марта 2023, 16:26

В сеть просочились первые кадры нового поколения Lexus ES

24 февраля 2012, 05:42
Анастасия Вяткина
Первые кадры носят статус «шпионских», но разглядеть новинку на них вполне получается.

В соответствии с планом обновления модельной линейки очередь дошла и до модели ES, более доступной альтернативы шикарному бизнес-седану GS. Новый образ ES полностью соответствует новому фирменному стилю Lexus - острые и даже агрессивные линии переда, благородные линии профиля.

Хотя, как и прежде, в основе седана ES лежит платформа Toyota Camry. Соответственно, привод сохраняется на передние колеса.

Линейка моторов также знакома по Camry последнего поколения: бензиновые агрегаты в 181 и 277 лошадиных сил.

Напомним, что сейчас Lexus ES поставляется в Россию только в самой мощной 277-сильной модификации, за которую просят от 1 850 000 руб.

#Мнения#Авто#Lexus#Новинка
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