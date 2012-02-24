Вадим Зак не отправится к брату в СИЗО

Posted 24 февраля 2012, 10:42
Published 24 февраля 2012, 10:42
Modified 2 марта 2023, 16:26
Updated 2 марта 2023, 16:26
Вадиму Заку, брату главного обвиняемого в деле о пожаре в клубе «Хромая Лошадь», избрали меру пресечения в связи с расследованием уголовного дела о незаконном приобретении земли его фирмой «Акцепт-95».
По версии следствия, в январе 2007 года Росимущество получило заявку от ООО «Акцепт-95» на аренду земельного участка площадью более 45,9 тыс. кв. м. на улице Карпинского115, находящегося в собственности Минобороны. Согласно заявке, на указанном участке якобы располагались два свайных поля под строительство девятиэтажных домов. В соответствии с Земельным кодексом наличие этих объектов давало компании Зака право на получение земельного участка без конкурсных процедур.
На самом деле, по версии следствия, никаких полей на земельном участке не было. В итоге Росимущество передало фирме Вадима Зака указанный объект. После регистрации права были совершены несколько сделок, в результате которых якобы имеющиеся свайные поля были проданы по выкупной стоимости 9 миллионов 963 тысячи рублей, в то время как кадастровая стоимость участка составляет 132 миллиона 845 тысяч рублей.
18 февраля 2012 года в отношении директора ООО «Акцент-95» Вадима Зака была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Обвинение ему пока не предъявлялось, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.