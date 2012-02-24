Вадим Зак не отправится к брату в СИЗО

На самом деле, по версии следствия, никаких полей на земельном участке не было. В итоге Росимущество передало фирме Вадима Зака указанный объект. После регистрации права были совершены несколько сделок, в результате которых якобы имеющиеся свайные поля были проданы по выкупной стоимости 9 миллионов 963 тысячи рублей, в то время как кадастровая стоимость участка составляет 132 миллиона 845 тысяч рублей.