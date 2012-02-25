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Posted 25 февраля 2012, 08:59

Published 25 февраля 2012, 08:59

Modified 2 марта 2023, 16:26

Updated 2 марта 2023, 16:26

Михаил Прохоров приглашает вступить в свою партию, отправив онлайн-заявку

25 февраля 2012, 08:59
Сюжет
Выборы
Кандидат в президенты РФ на своем сайте mdp2012.ru начал принимать заявки от желающих вступить в новую партию, которую он планирует создать после президентских выборов 4 марта.

Сегодня, 25 февраля, кандидат в президенты РФ Михаил Прохоров сообщил на своем сайте об открытии приема заявок на вступление в его партию.

В своем объявлении кандидат в президенты РФ обращается к гражданам: «Я пришел в политику всерьез и надолго. Вот почему после 4-го марта мы приступаем к созданию партии. И ее программу, ее цели, ее деятельность будете определять вы. Я предлагаю всем сделать первый шаг: на моем сайте открыт специальный раздел, в котором все, кто хочет вступить в мою партию, могут оставить заявку»

Прохоров сообщает, что обработка полученных заявок начнется оперативно. Не поскупился политик и на предвыборные обещания.«Уже сегодня моя команда начинает обработку этих заявок. После выборов, вне зависимости от исхода, это станет одной из наиболее важных задач для меня лично и для тех, кто со мной работает» — добавил Прохоров.

#Политика#Выборы#Голосование
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