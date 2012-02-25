Михаил Прохоров приглашает вступить в свою партию, отправив онлайн-заявку

В своем объявлении кандидат в президенты РФ обращается к гражданам: «Я пришел в политику всерьез и надолго. Вот почему после 4-го марта мы приступаем к созданию партии. И ее программу, ее цели, ее деятельность будете определять вы. Я предлагаю всем сделать первый шаг: на моем сайте открыт специальный раздел, в котором все, кто хочет вступить в мою партию, могут оставить заявку»