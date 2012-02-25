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Posted 25 февраля 2012, 09:06

Published 25 февраля 2012, 09:06

Modified 2 марта 2023, 16:26

Updated 2 марта 2023, 16:26

Собчак про Трапезникова: Я готовилась, худела и купила красивое платье, а он меня кинул

25 февраля 2012, 09:06
Популярная телеведущая пожаловалась пермским журналистам на токаря ВалерияТрапезникова, который не пришел к ней на встречу.

Сегодня, 25 февраля, на пресс-конференции с пермскими журналистами в музее Permm известная телеведущая Ксения Собчак посетовала на то, что токарь из Перми Валерий Трапезников не пришел к ней на встречу. «Я по-женски готовилась, худела и покупала красивое платье, а он меня кинул» — пожаловалась Собчак. Вместе с тем, телеведущая выразила надежду на то, что Трапезников все же придет на вторую встречу с пермяками, которая пройдет в 19.00 в ДК Солдатова.

Отвечая на вопрос журнала «Malina» «Каким вы видете типичного пермяка?», Собчак заметила, что Пермь — очень прогрессивный город и «не только потому что мы находимся сейчас здесь». «Пермь хороший город, но не единственный, — продолжила Собчак. — Такие встречи как сегодня — шаг к тому чтобы прекратить разговоры что где-то там Москва, а у нас Россия. я могу сказать точно, что искусственное насаждение разницы искуственно. Не надо разграничивать пермяка и москвича. Превратное насаждение образа надо исключать. Это одна из причин нашей встречи».

#Общество
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