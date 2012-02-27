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Posted 27 февраля 2012, 06:15

Published 27 февраля 2012, 06:15

Modified 2 марта 2023, 16:26

Updated 2 марта 2023, 16:26

«Первый канал» сообщил о предотвращении покушения на Путина

27 февраля 2012, 06:15
Теракт планировался после президентских выборов.

Сегодня утром, 27 февраля, «Первый канал» сообщил о том, что спецслужбам Украины и России удалось сорвать планы террористов, готовивших покушение на премьер-министра России Владимира Путина после президентских выборов. Подробности телевизионщики обещали рассказать в программе «Время».

«В Одессе были схвачены бандиты, находившиеся в международном розыске. Из их показаний стало известно, что привести в исполнение преступный замысел они собирались в Москве сразу после президентских выборов. Расследование ещё продолжается», — отмечается в сообщении.

Пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрий Песков подтвердил информацию о предотвращении покушения на Путина, однако от дальнейших комментариев пока отказался, сообщает Gazeta.ru.

#Общество
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