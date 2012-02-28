Администрация Перми будет искать источники для повышения зарплат в детских садах

Впрочем, не все народные избранники оказались полностью довольны поправками. По их мнению, библиотекари нуждаются в повышении окладной, а не стимулирующей части. Так, с точки зрения Дмитрия Малютина, принятие поправок в таком виде может привести к тому, что части сотрудников индексация не коснется и их уровень дохода останется на прежнем уровне.