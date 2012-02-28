Администрация Перми будет искать источники для повышения зарплат в детских садах

Posted 28 февраля 2012, 06:24
Published 28 февраля 2012, 06:24
Modified 2 марта 2023, 16:26
Updated 2 марта 2023, 16:26
Сегодня, 28 февраля, на заседании Пермской городской думы депутаты обсудили поправки в бюджете города Перми на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.
Комитет по бюджету и налогам в лице Натальи Мельник подготовил поправки о повышении зарплат сотрудникам библиотек, в соответствии с которыми с 1 апреля будет увеличиен на 30% фонд оплаты труда работников муниципальных библиотек. На эти цели будет перераспределено между статьями бюджета 9,1 млн рублей. Поправки одобрены администрацией и контрольно-счетной палатой Перми.
Как отметила заместитель главы администрации Надежда Кочурова, сейчас заработная плата у библиотекарей составляет порядка 10 тыс. рублей, после повышения она достигнет 13 тыс. рублей.
Впрочем, не все народные избранники оказались полностью довольны поправками. По их мнению, библиотекари нуждаются в повышении окладной, а не стимулирующей части. Так, с точки зрения Дмитрия Малютина, принятие поправок в таком виде может привести к тому, что части сотрудников индексация не коснется и их уровень дохода останется на прежнем уровне.
Кроме того, Владимир Плотников внес на обсуждение вопрос и о повышении зарплат работникам детских садов, депутаты поддержали коллегу. В администрации Перми этот вопрос также сейчас решается. В настоящее средняя зарплата старших воспитетелй составляет 11,7 тыс. рублей, помощников — порядка 7 тыс. рублей, после повышения она увеличится на 30%.
По словам Надежды Кочуровой, цена этого вопроса гораздо выше (на увеличение зарплат может быть израсходовано от 93 до 230 млн рублей) и сейчас идет поиск источников финансирования. Как отметила Елена Чугарина, свободных остаков по итогам 2011 года не осталось, поэтому они не могут быть направлены на эти цели.
Депутаты Пермской городской думы приняли поправки о повышении зарплаты билиотекарям, а также решение, согласно которому до 28 марта администрация Перми должна подготовить и внести предложения об увеличении фонда оплаты труда работников дошкольного образования.