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Posted 28 февраля 2012, 11:55

Published 28 февраля 2012, 11:55

Modified 2 марта 2023, 16:26

Updated 2 марта 2023, 16:26

«Голос» считает пермские заводы зоной потенциальных нарушений на выборах

28 февраля 2012, 11:55
По словам Виталия Ковина, мобильные корреспонденты газеты «Гражданский голос» будут тщательно фиксировать нарушения на избирательных участках, расположенных на территории крупных предприятий.

Как сообщил Properm.ru председатель регионального отделения ассоциации «Голос» Виталий Ковин, осуществлять наблюдение на выборах 4 марта на избирательных участках в Перми будут как минимум 60 корреспондентов. Это приблизительно соответствует количеству человек, участвовавших в наблюдении за выборами в Государственную думу 4 декабря 2011 года.

Согласно законодательству, корреспонденты газеты «Гражданский голос» участвуют в выборах в качестве представителей СМИ, однако фактически они являются независимыми наблюдателями. Они могут фиксировать и передавать информацию о нарушениях, присутствовать при подсчете голосов и получить копию итогового протокола.

В этот раз корреспонденты будут работать во всех районах города, а также в Пермском районе. Охватить все участки им не удастся, однако осуществлять контроль будут также представители «Эха Перми».

Особое внимание будет уделено избирательным участкам, которые будут располагаться на заводах. По мнению Ковина, потенциально на этих участках может быть зафиксировано наибольшее количество нарушений.

Среди «заводских» выделяются участки на территории ОАО «Камкабель» и ОАО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез». На этих предприятиях будут постоянно присутствовать только наблюдатели от кандидатов в президенты, однако мобильные корреспонденты «Голоса» уделят им особое внимание, рассказал Properm.ru председатель регионального отделения ассоциации.

#Политика#Ковин#Голос
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