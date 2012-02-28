К ДК имени Солдатова пригонят БТР и самолет ЯК-52

29 февраля в Муниципальном дворце культуры имени Солдатова состоится праздник, посвящённый 85-летию Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). На мероприятии предусмотрена выставка как перед зданием дворца, так и внутри него.