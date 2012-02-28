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Posted 28 февраля 2012, 07:59

Published 28 февраля 2012, 07:59

Modified 2 марта 2023, 16:26

Updated 2 марта 2023, 16:26

К ДК имени Солдатова пригонят БТР и самолет ЯК-52

28 февраля 2012, 07:59
Выставка техники пройдет в рамках празднования 85-летия ДОСААФ России.

29 февраля в Муниципальном дворце культуры имени Солдатова состоится праздник, посвящённый 85-летию Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). На мероприятии предусмотрена выставка как перед зданием дворца, так и внутри него.

В частности, на улице будут располагаться бронетранспортер БТР-80, учебные автомобили, карты, квадроциклы, самолет Як-52, на аналоге которого летал легендарный летчик Александр Покрышкин. А внутри будут представлены образцы стрелкового оружия, модели кораблей и самолетов, сообщает пресс-служба регионального отделения ДОСААФ России.

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