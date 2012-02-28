Международный конгресс планировщиков ISOCARP может пройти на площадке Театра-Театра

Маховиков добавил, что на конгрессе будет проводиться международный конкурс молодых проектировщиков. «В том числе он будет направлен на преобразование нашего города, — пояснил докладчик. — Кроме того, это мероприятие создаст мощный толчок пермской школе урбанистики при политехе. В рамках конгресса будет две повестки — международная и российская. Важно чтобы российская повестка обозначила проблематику городов, чтобы вынести некоторые инициативы на федеральный уровень, для изменения законодательства и привлечения интереса».