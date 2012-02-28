Международный конгресс планировщиков ISOCARP может пройти на площадке Театра-Театра

Posted 28 февраля 2012, 04:58
Published 28 февраля 2012, 04:58
Modified 2 марта 2023, 16:26
Updated 2 марта 2023, 16:26
В сентябре 2012 года в Перми пройдет конгресс Международного общества городских и региональных планировщиков ISOCARP. Подробности условия проведения мероприятия депутатам Пермской гордумы рассказал Анатолий Маховиков.
«Это мероприятие проводится в России впервые, — заметил руководитель администрации Перми. — В нем примут участие более 70 стран и 700 участников. Зачем нам это необходимо? Тема конгресса — динамика развития города. Мы привыкли к генплану, который должен за 30 лет исполниться, а конгресс призван внести в него вариативность. Это новая технология, планируется обсуждение этой темы».
Маховиков добавил, что на конгрессе будет проводиться международный конкурс молодых проектировщиков. «В том числе он будет направлен на преобразование нашего города, — пояснил докладчик. — Кроме того, это мероприятие создаст мощный толчок пермской школе урбанистики при политехе. В рамках конгресса будет две повестки — международная и российская. Важно чтобы российская повестка обозначила проблематику городов, чтобы вынести некоторые инициативы на федеральный уровень, для изменения законодательства и привлечения интереса».