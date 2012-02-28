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Posted 28 февраля 2012, 04:58

Published 28 февраля 2012, 04:58

Modified 2 марта 2023, 16:26

Updated 2 марта 2023, 16:26

Международный конгресс планировщиков ISOCARP может пройти на площадке Театра-Театра

28 февраля 2012, 04:58
Сюжет
Театр-театр
Об этом сегодня, 28 февраля, на пленарном заседании Пермской гордумы заявил руководитель администрации Перми Анатолий Маховиков.

В сентябре 2012 года в Перми пройдет конгресс Международного общества городских и региональных планировщиков ISOCARP. Подробности условия проведения мероприятия депутатам Пермской гордумы рассказал Анатолий Маховиков.

«Это мероприятие проводится в России впервые, — заметил руководитель администрации Перми. — В нем примут участие более 70 стран и 700 участников. Зачем нам это необходимо? Тема конгресса — динамика развития города. Мы привыкли к генплану, который должен за 30 лет исполниться, а конгресс призван внести в него вариативность. Это новая технология, планируется обсуждение этой темы».

Маховиков добавил, что на конгрессе будет проводиться международный конкурс молодых проектировщиков. «В том числе он будет направлен на преобразование нашего города, — пояснил докладчик. — Кроме того, это мероприятие создаст мощный толчок пермской школе урбанистики при политехе. В рамках конгресса будет две повестки — международная и российская. Важно чтобы российская повестка обозначила проблематику городов, чтобы вынести некоторые инициативы на федеральный уровень, для изменения законодательства и привлечения интереса».

Анатолий Маховиков: Сегодня подбирается площадка для обсуждения. Рабочая версия — Театр-Театр. Конгресс будет работать в течение недели. Мы активно привлекаем к участию страны СНГ — деловой его центр, у них проблемы похожие, хоть мы и впереди, нашим опытом интересуются, и нам есть что сказать. А главная задача — определить, как двигаться дальше, как развивать город.
#Недвижимость#Театр-театр
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