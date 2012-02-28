«Не кради, не прелюбодействуй». В России создадут партию 10 заповедей

Целями партии ее создатели видят консолидацию религиозных, национальных, общественно-политических сил и граждан России для обеспечения «прочного мира и общественного согласия в стране». Члены оргкомитета партии также провозгласили своей целью продвижение в органы власти «честных людей», борьбу с кумовством, коррупцией и поборами во власти, а также наделение граждан России правом отзывать чиновников с выборных должностей, если те утратят «доверие народа».