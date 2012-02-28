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Posted 28 февраля 2012, 02:15

Published 28 февраля 2012, 02:15

Modified 2 марта 2023, 16:26

Updated 2 марта 2023, 16:26

«Не кради, не прелюбодействуй». В России создадут партию 10 заповедей

28 февраля 2012, 02:15
Ее учредительный съезд состоится в январе-феврале 2013 года.

В России будет создана Партия десяти заповедей, сообщает «Интерфакс». В оргкомитет партии вошли представители христиан, мусульман и иудеев, а возглавил его доктор философских наук Сергей Мезенцев.

Как сообщили в оргкомитете политического объединения, партия будет носить светский характер, а основу ее идеологии будут составлять «общечеловеческие духовно-нравственные ценности и нормы морали, основанные на десяти всемирно известных заповедях».

Целями партии ее создатели видят консолидацию религиозных, национальных, общественно-политических сил и граждан России для обеспечения «прочного мира и общественного согласия в стране». Члены оргкомитета партии также провозгласили своей целью продвижение в органы власти «честных людей», борьбу с кумовством, коррупцией и поборами во власти, а также наделение граждан России правом отзывать чиновников с выборных должностей, если те утратят «доверие народа».

Учредительный съезд Партии десяти заповедей состоится в январе-феврале 2013 года. После этого партия должна быть зарегистрирована в министерстве юстиции, для чего должен быть соблюден ряд условий. Например, согласно действующему законодательству, в партии должны состоять как минимум 40 тысяч человек.

#Общество
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