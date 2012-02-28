Торренты: «Pirate pay? Не, не слышали!»

Posted 28 февраля 2012, 07:50
Published 28 февраля 2012, 07:50
Modified 2 марта 2023, 16:26
Updated 2 марта 2023, 16:26
Пермский технологичный стартап по защите авторского контента от пиратства в пиринговых сетях Pirate Pay продолжает информировать о своем развитии — накануне вышел релиз о присвоении проекту статуса резидента Сколково. По данным CNews, это позволит проекту получить налоговые льготы и льготы на приобретение ПО для разработки, а также откроет доступ к инвестиционным ресурсам иннограда.
Несмотря на то, что первый действующий прототип системы вышел только осенью 2011 года, проект получил широкую огласку благодаря выигранному гранту от Фонда посевного финансирования Microsoft в размере ста тысяч долларов США. По информации некоторых источников, финансирование в рамках гранта предоставлено не деньгами, а в виде лицензий на ПО, необходимое при разработке.
Одним из нашумеших событий проекта стала компания по защите фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой» от распространенния в торрент-сетях. По заявлению руководителя проекта Андрея Клименко было заблокировано до 45 тысяч попыток скачивания файла, или каждой второй копии. «Российская газета» отметила, что опрошенным экспертам не удалось заметить блокирований при скачивании торрента фильма, более того, в сети вообще не нашлось обсуждений «обиженных» пользователей, которым скачать торрент благодаря активности софта разработчиков не удалось.
Администратор одного из крупнейших российских торрентов в анонимном разговоре так прокомментировал Properm.ru попытку заблокировать скачивание фильма с его площадки:
На форуме крупнейшего российского торрента-трекера Rutracker.org обсуждение новинки свелось к обсуждению «пиарной» составляющей проекта, так как обсуждать блокировки посетителям торрента не пришлось.