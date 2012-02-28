Торренты: «Pirate pay? Не, не слышали!»

Высоцкий со дня появления спокойно стоял у меня в топе раздачи. Скачек всего было больше 5 тысяч, ни одного обращения о проблемах скачивания не было ни на форуме, ни в службу техподдержки. О проекте знаем, воспринимаю не более как попытку залезть в стартаперскую тусовку, и возможно, поднять заказы на другие проекты. Про сам сервис в двух словах: Pirate pay? Не, не слышали!:)