Гарантийный ремонт где угодно. Так предлагает ФАС

Posted 29 февраля 2012, 03:04
Published 29 февраля 2012, 03:04
Modified 2 марта 2023, 16:26
Updated 2 марта 2023, 16:26
Ограничение автомобилистов в выборе сервисного центра для обслуживания машины — это ненормально, считают в ФАС. Существующие на данный момент требования дилеров предписывают обслуживать гарантийные машины у них. И там же покупать запчасти. Иначе, как мы знаем, гарантии не сносить.
Также в ФАС считают, что из-за столь жестких условий на послепродажное обслуживание дилеры беспрепятственно завышают цены, пользуясь своим эксклюзивным правом на проведение ТО и ремонтных работ. Как итог, сейчас антимонопольщики рассматривают вопрос о возбуждении дел о нарушении законодательства в отношении автодистрибьютеров и дилеров автомобилей марок ŠKODA, Hyundai, KIA, JAGUAR, Land Rover, Ford, а также запасных частей к автомобилям марок AUDI, ŠKODA, Volkswagen.
Если в ФАС посчитают нужным, то установят новые правила для всего авторынка. А это:
1. Разделение продажи и сервисного обслуживания автомобилей. Возможность получения статуса официального дилера по продажам, по сервисному обслуживанию или универсального официального дилера.
2. Установление четких требований, процедур, сроков при отборе контрагентов (для получения статуса официального дилера), исключающих возможность координации деятельности независимых участников рынка.
3. Введение процедуры аккредитации сервисных центров и предоставления им права осуществлять техническое обслуживание автомобилей, находящихся на гарантии.
4. Обеспечение доступа независимым автосервисам:
— к техническим регламентам, устанавливающим порядки, сроки, нормы при осуществлении технического обслуживания автомобилей, в том числе находящихся на гарантии;
— к приобретению запасных частей, программного обеспечения и оборудования для технического обслуживания автомобилей конкретных марок хозяйствующим субъектам, не являющимся официальными дилерами.