Гарантийный ремонт где угодно. Так предлагает ФАС

Также в ФАС считают, что из-за столь жестких условий на послепродажное обслуживание дилеры беспрепятственно завышают цены, пользуясь своим эксклюзивным правом на проведение ТО и ремонтных работ. Как итог, сейчас антимонопольщики рассматривают вопрос о возбуждении дел о нарушении законодательства в отношении автодистрибьютеров и дилеров автомобилей марок ŠKODA, Hyundai, KIA, JAGUAR, Land Rover, Ford, а также запасных частей к автомобилям марок AUDI, ŠKODA, Volkswagen.