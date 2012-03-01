Наркокурьеры везли из Оренбурга в Пермь 3 килограмма героина

Больше года наркополицейские шли по следу банды, организовавшей поставку героина из Оренбургской области в Пермский край. В ходе оперативных мероприятий сотрудники наркоконтроля задержали автомобиль. Во время его досмотра было обнаружено и изъято около трех килограммов наркотика.