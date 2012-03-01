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Posted 1 марта 2012, 10:05

Published 1 марта 2012, 10:05

Modified 2 марта 2023, 16:25

Updated 2 марта 2023, 16:25

Наркокурьеры везли из Оренбурга в Пермь 3 килограмма героина

1 марта 2012, 10:05
При задержании наркотик находился в передней панели автомобиля за автомагнитолой.

Больше года наркополицейские шли по следу банды, организовавшей поставку героина из Оренбургской области в Пермский край. В ходе оперативных мероприятий сотрудники наркоконтроля задержали автомобиль. Во время его досмотра было обнаружено и изъято около трех килограммов наркотика.

Наркотическое средство было спрятано в передней панели за автомагнитолой. Задержано два человека, находившиеся в автомобиле.

Экспертиза показала, что изъятый героин достаточно высокого качества. Наркоторговцы планировали разбавить его в четыре раза, что на выходе составило бы около 12 килограммов готового к употреблению наркотика, сообщает пресс-служба УФСКН по Пермскому краю.

#Происшествия#Героин
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