Стартовая цена на право аренды кластера «Н» в квартале №179 — 29,42 млн

Posted 1 марта 2012, 05:26
Published 1 марта 2012, 05:26
Modified 2 марта 2023, 16:25
Updated 2 марта 2023, 16:25
Один из кластеров квартала № 179 в Перми выставлен на торги, сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края. Площадь участка — 0,6 га. Стартовую цену на право аренды земельного участка оценили в 29,42 млн рублей.
Плановые расходы на застройку кластера «Н» составят примерно 1,07 млрд рублей. Проектные решения для кластера разработала голландская компания KCAP. Здесь планируется построить 21,12 тыс. кв. м коммерческих площадей, жилых — 5760 кв. м, паркинги займут площадь в 7780 кв. м.
Напомним, ранее портал Properm.ru сообщал о трех этапах выбора застройщика. С 1 по 9 апреля пройдет предквалификационный отбор, с 9 по 24 апреля — квалификационный отбор компаний, подтвердивших намерение участвовать в торгах. Третий этап — проведение торгов, которые состоятся 26 апреля.