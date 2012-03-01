Стартовая цена на право аренды кластера «Н» в квартале №179 — 29,42 млн

Напомним, ранее портал Properm.ru сообщал о трех этапах выбора застройщика. С 1 по 9 апреля пройдет предквалификационный отбор, с 9 по 24 апреля — квалификационный отбор компаний, подтвердивших намерение участвовать в торгах. Третий этап — проведение торгов, которые состоятся 26 апреля.