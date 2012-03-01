В Губахе сотрудник МЧС брал взятки деньгами и алкоголем

По данным следствия, обвиняемый требовал с индивидуального предпринимателя передать ему взятку в сумме 6 тысяч рублей за не проведение проверки пожарной безопасности ее магазинов. Вечером 6 октября 2011 года в ходе оперативного эксперимента возле магазина «Универмаг», расположенного в Губахе, сразу после получения взятки подозреваемый был задержан.