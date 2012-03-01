В Губахе сотрудник МЧС брал взятки деньгами и алкоголем

Posted 1 марта 2012, 02:57
Published 1 марта 2012, 02:57
Modified 2 марта 2023, 16:25
Updated 2 марта 2023, 16:25
В городе Губаха завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего сотрудника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России, обвиняемого в получении взятки.
По данным следствия, обвиняемый требовал с индивидуального предпринимателя передать ему взятку в сумме 6 тысяч рублей за не проведение проверки пожарной безопасности ее магазинов. Вечером 6 октября 2011 года в ходе оперативного эксперимента возле магазина «Универмаг», расположенного в Губахе, сразу после получения взятки подозреваемый был задержан.
В ходе расследования уголовного дела было установлено, что весной 2011 года обвиняемый получил взятку от местного жителя в виде алкогольных напитков и продуктов питания, так же за не проведение проверки пожарной безопасности магазинов.
Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения дела по существу, сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю.