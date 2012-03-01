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Posted 1 марта 2012, 02:57

Published 1 марта 2012, 02:57

Modified 2 марта 2023, 16:25

Updated 2 марта 2023, 16:25

В Губахе сотрудник МЧС брал взятки деньгами и алкоголем

1 марта 2012, 02:57
Мужчина вымогал деньги за не проведение проверки пожарной безопасности в магазинах.

В городе Губаха завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего сотрудника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России, обвиняемого в получении взятки.

По данным следствия, обвиняемый требовал с индивидуального предпринимателя передать ему взятку в сумме 6 тысяч рублей за не проведение проверки пожарной безопасности ее магазинов. Вечером 6 октября 2011 года в ходе оперативного эксперимента возле магазина «Универмаг», расположенного в Губахе, сразу после получения взятки подозреваемый был задержан.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что весной 2011 года обвиняемый получил взятку от местного жителя в виде алкогольных напитков и продуктов питания, так же за не проведение проверки пожарной безопасности магазинов.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения дела по существу, сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю.

#Происшествия#Взятка#Взяточник#Оборотень в погонах
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