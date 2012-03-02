properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 марта 2012, 08:35

Published 2 марта 2012, 08:35

Modified 2 марта 2023, 16:25

Updated 2 марта 2023, 16:25

Чиновники утвердили среднюю цену 1 кв м жилья на II квартал 2012 года

2 марта 2012, 08:35
На заседании краевого правительства утверждено распоряжение о средних показателях расчетной стоимости 1 кв м жилья в муниципальных районах и городских округах на II квартал 2012 года.

Сегодня, 2 марта, в Пермском крае утверждены средние показатели расчетной стоимости 1 кв м жилья по муниципалитетам на II квартал 2012 года. Это необходимо для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений.

Средняя расчетная стоимость 1 кв м жилья на II квартал 2012 года составляет: в Перми 40 тыс. 789 руб., в Пермском районе — 33 тыс. 096 руб., в Соликамске — 29 тыс. 837 руб., в Кунгуре — 29 тыс. 441 руб., в Чайковском районе — 28 тыс. 485 руб., в ЗАТО Звездный — 28 тыс. 421 руб. Самая низкая стоимость рассчитана в Чердынском районе — 11 тыс. 629 руб.

#Недвижимость#Мнения#Пермский край#Жилье#Правительство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика