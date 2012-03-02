Чиновники утвердили среднюю цену 1 кв м жилья на II квартал 2012 года

Posted 2 марта 2012, 08:35
Published 2 марта 2012, 08:35
Modified 2 марта 2023, 16:25
Updated 2 марта 2023, 16:25
Сегодня, 2 марта, в Пермском крае утверждены средние показатели расчетной стоимости 1 кв м жилья по муниципалитетам на II квартал 2012 года. Это необходимо для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений.
Средняя расчетная стоимость 1 кв м жилья на II квартал 2012 года составляет: в Перми 40 тыс. 789 руб., в Пермском районе — 33 тыс. 096 руб., в Соликамске — 29 тыс. 837 руб., в Кунгуре — 29 тыс. 441 руб., в Чайковском районе — 28 тыс. 485 руб., в ЗАТО Звездный — 28 тыс. 421 руб. Самая низкая стоимость рассчитана в Чердынском районе — 11 тыс. 629 руб.