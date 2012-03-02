Чиновники утвердили среднюю цену 1 кв м жилья на II квартал 2012 года

Сегодня, 2 марта, в Пермском крае утверждены средние показатели расчетной стоимости 1 кв м жилья по муниципалитетам на II квартал 2012 года. Это необходимо для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений.