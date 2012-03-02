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Posted 2 марта 2012, 10:59

Published 2 марта 2012, 10:59

Modified 2 марта 2023, 16:25

Updated 2 марта 2023, 16:25

В краевом ГИБДД ликвидирована платная электронная очередь на регистрацию ТС

2 марта 2012, 10:59
Госавтоинспекция добровольно устранила имевшиеся нарушения, что в практике Федеральной антимонопольной службы случается не часто.

Краевая Госавтоинспекция устранила нарушения, выявленные Пермским УФАС России в ходе внеплановой проверки. Регистрация автомобилей на территории МРЭО ГИБДД вновь осуществляется в порядке живой очереди, а также с помощью Портала государственных услуг.

29 февраля 2012 в адрес антимонопольного Управления поступили доказательства прекращения незаконной деятельности регистраторов. Поводом для проверки послужило заявление предпринимателя. Инспекция Пермского УФАС провела осмотр территории, прилегающей к Управлению ГИБДД. В ходе осмотра производилась видеосъемка, зафиксировавшая нахождение двух автомобилей «Газель», предназначенных для оформления заявлений граждан и постановки в электронную очередь.

Автомобили принадлежали ООО «Искра». После того, как гражданин, желающий зарегистрировать автомобиль, предъявлял представителям организации пакет необходимых документов, сотрудники ООО «Искра» оформляли заявление установленного образца, взимая за это плату в размере 300 рублей. Также ООО «ИСКРА» принимало к оплате госпошлину.

Если гражданин оформлял заявление самостоятельно, либо с помощью Интернет-ресурсов, он не мог записаться в электронную очередь и был вынужден сдавать документы в порядке живой очереди в определенные окна.

Внеплановая проверка деятельности Управления ГИБДД ГУ МВД по Пермскому краю вывила нарушения закона о защите конкуренции. «Данное нарушение ограничивало права не только хозяйствующих субъектов, но и граждан, которым необходима услуга по регистрации транспортного средства. В то же время, необходимо отметить, что УГИБДД добровольно устранило допущенное нарушение, что встречается в практике УФАС нечасто», отметил заместитель руководителя антимонопольного Управления России Антон Удальев.

#Авто#Фас
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