В краевом ГИБДД ликвидирована платная электронная очередь на регистрацию ТС

Внеплановая проверка деятельности Управления ГИБДД ГУ МВД по Пермскому краю вывила нарушения закона о защите конкуренции. «Данное нарушение ограничивало права не только хозяйствующих субъектов, но и граждан, которым необходима услуга по регистрации транспортного средства. В то же время, необходимо отметить, что УГИБДД добровольно устранило допущенное нарушение, что встречается в практике УФАС нечасто», отметил заместитель руководителя антимонопольного Управления России Антон Удальев.