В краевом ГИБДД ликвидирована платная электронная очередь на регистрацию ТС

Posted 2 марта 2012, 10:59
Published 2 марта 2012, 10:59
Modified 2 марта 2023, 16:25
Updated 2 марта 2023, 16:25
Краевая Госавтоинспекция устранила нарушения, выявленные Пермским УФАС России в ходе внеплановой проверки. Регистрация автомобилей на территории МРЭО ГИБДД вновь осуществляется в порядке живой очереди, а также с помощью Портала государственных услуг.
29 февраля 2012 в адрес антимонопольного Управления поступили доказательства прекращения незаконной деятельности регистраторов. Поводом для проверки послужило заявление предпринимателя. Инспекция Пермского УФАС провела осмотр территории, прилегающей к Управлению ГИБДД. В ходе осмотра производилась видеосъемка, зафиксировавшая нахождение двух автомобилей «Газель», предназначенных для оформления заявлений граждан и постановки в электронную очередь.
Автомобили принадлежали ООО «Искра». После того, как гражданин, желающий зарегистрировать автомобиль, предъявлял представителям организации пакет необходимых документов, сотрудники ООО «Искра» оформляли заявление установленного образца, взимая за это плату в размере 300 рублей. Также ООО «ИСКРА» принимало к оплате госпошлину.
Если гражданин оформлял заявление самостоятельно, либо с помощью Интернет-ресурсов, он не мог записаться в электронную очередь и был вынужден сдавать документы в порядке живой очереди в определенные окна.
Внеплановая проверка деятельности Управления ГИБДД ГУ МВД по Пермскому краю вывила нарушения закона о защите конкуренции. «Данное нарушение ограничивало права не только хозяйствующих субъектов, но и граждан, которым необходима услуга по регистрации транспортного средства. В то же время, необходимо отметить, что УГИБДД добровольно устранило допущенное нарушение, что встречается в практике УФАС нечасто», отметил заместитель руководителя антимонопольного Управления России Антон Удальев.