В Пермском крае мужчина убил своего кредитора электрошокером

По версии следствия, подозреваемый вместе со своим 31-летним знакомым на его автомобиле Toyota RAV4 выехал из Перми в Ординский муниципальный район для того, чтобы отдать долг. По дороге между мужчинами возникла ссора, во время которой подозреваемый нанёс кредитору удар электрошокером. От удара током мужчина упал, воспользовавшись этим, подозреваемый нанёс ему множественные удары в шею средством обороны. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.