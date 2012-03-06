В Пермском крае мужчина убил своего кредитора электрошокером

Posted 6 марта 2012, 05:53
Published 6 марта 2012, 05:53
Modified 2 марта 2023, 16:23
Updated 2 марта 2023, 16:23
Жителя Ординского района подозревают в убийстве своего пермского знакомого, давшего ему денег в долг. Преступление было совершено с помощью электрошокера 29 февраля 2012 года.
По версии следствия, подозреваемый вместе со своим 31-летним знакомым на его автомобиле Toyota RAV4 выехал из Перми в Ординский муниципальный район для того, чтобы отдать долг. По дороге между мужчинами возникла ссора, во время которой подозреваемый нанёс кредитору удар электрошокером. От удара током мужчина упал, воспользовавшись этим, подозреваемый нанёс ему множественные удары в шею средством обороны. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.
После этого злоумышленник похитил золотые изделия убитого, тело спрятал в лесном массиве вблизи деревни Ергач Кунгурского района и на машине убитого скрылся. Предполагаемый убийца был задержан при попытке продажи автомобиля.
По ходатайству следователя судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю.