В преддверии 8 марта пермяки чаще всего ищут тюльпаны

Posted 6 марта 2012, 06:33
Published 6 марта 2012, 06:33
Modified 2 марта 2023, 16:23
Updated 2 марта 2023, 16:23
В преддверии 8 марта «Яндекс» изучил запросы пользователей из Пермского края про цветы. Как оказалось, перед праздником пермяки начинают чаще искать цветы и все, что с ними связано. Например, запросов со словами «доставка цветов» становится в 2,3 раза больше.
Топ-5 цветов в запросах пользователей из Пермского края перед 8 марта выглядит следующим образом: 1.Тюльпан 2.Роза 3.Мимоза 4.Гиацинт 5.Орхидея. Почти во всех исследованных регионах набор популярных цветов этот список неизменен. Заметное отклонение наблюдается только в Казахстане, где в него не попали тюльпаны — казахстанцы ищут их не в марте, а в августе. Перед 8 марта начинают больше спрашивать и про комнатные цветы, например про азалию и бегонию. В целом пользователи «Яндекса» из цветов чаще всего ищут розы.
Стоит отметить, что названия цветов в поисковых запросах не всегда означают цветы. Например, «астра» во всех регионах — это, как правило, автомобиль Opel Astra, а ландыш — фильм «Ландыш серебристый». Кроме того, в каждом регионе цветы фигурируют в названиях местных организаций. В Пермском крае, например, очень популярны запросы запросы [драгоценная орхидея пермь] и [ух подсолнух пермь].
Среди запросов пользователей из Пермского края, которые начинаются со слов «букет из», на долю разных цветов приходится только 30%. Про букеты из конфет спрашивают даже чаще — в 46% случаев.