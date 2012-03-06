В преддверии 8 марта пермяки чаще всего ищут тюльпаны

Топ-5 цветов в запросах пользователей из Пермского края перед 8 марта выглядит следующим образом: 1.Тюльпан 2.Роза 3.Мимоза 4.Гиацинт 5.Орхидея. Почти во всех исследованных регионах набор популярных цветов этот список неизменен. Заметное отклонение наблюдается только в Казахстане, где в него не попали тюльпаны — казахстанцы ищут их не в марте, а в августе. Перед 8 марта начинают больше спрашивать и про комнатные цветы, например про азалию и бегонию. В целом пользователи «Яндекса» из цветов чаще всего ищут розы.