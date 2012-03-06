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Posted 6 марта 2012, 06:33

Published 6 марта 2012, 06:33

Modified 2 марта 2023, 16:23

Updated 2 марта 2023, 16:23

В преддверии 8 марта пермяки чаще всего ищут тюльпаны

6 марта 2012, 06:33
Сюжет
Яндекс
Запросов со словами «доставка цветов» перед праздником становится в 2,3 раза больше.

В преддверии 8 марта «Яндекс» изучил запросы пользователей из Пермского края про цветы. Как оказалось, перед праздником пермяки начинают чаще искать цветы и все, что с ними связано. Например, запросов со словами «доставка цветов» становится в 2,3 раза больше.

Топ-5 цветов в запросах пользователей из Пермского края перед 8 марта выглядит следующим образом: 1.Тюльпан 2.Роза 3.Мимоза 4.Гиацинт 5.Орхидея. Почти во всех исследованных регионах набор популярных цветов этот список неизменен. Заметное отклонение наблюдается только в Казахстане, где в него не попали тюльпаны — казахстанцы ищут их не в марте, а в августе. Перед 8 марта начинают больше спрашивать и про комнатные цветы, например про азалию и бегонию. В целом пользователи «Яндекса» из цветов чаще всего ищут розы.

Стоит отметить, что названия цветов в поисковых запросах не всегда означают цветы. Например, «астра» во всех регионах — это, как правило, автомобиль Opel Astra, а ландыш — фильм «Ландыш серебристый». Кроме того, в каждом регионе цветы фигурируют в названиях местных организаций. В Пермском крае, например, очень популярны запросы запросы [драгоценная орхидея пермь] и [ух подсолнух пермь].

Среди запросов пользователей из Пермского края, которые начинаются со слов «букет из», на долю разных цветов приходится только 30%. Про букеты из конфет спрашивают даже чаще — в 46% случаев.

#Интернет#8 марта#Яндекс#Цветы
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