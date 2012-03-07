Дольщики Ушакова, 21 и Екатерининской, 175 в пяти шагах от получения квартир

После этого участники ЖСК и ПАИЖК совместно выберут подрядчика, утвердят смету и сроки достройки дома. Затем агентство начнет привлекать средства участников ЖСК для достройки многоквартирного дома путем выдачи ипотечных займов исключительно под залог прав требования. Кредитование участников ЖСК будет осуществляться ОАО «ПАИЖК» на льготных условиях с субсидированием части процентов со стороны органов местного самоуправления.