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Posted 7 марта 2012, 09:07

Published 7 марта 2012, 09:07

Modified 2 марта 2023, 16:22

Updated 2 марта 2023, 16:22

Дольщики Ушакова, 21 и Екатерининской, 175 в пяти шагах от получения квартир

7 марта 2012, 09:07
Сюжет
Госзакупки
Арбитражный управляющий Андрей Котельников приступил к этапу инвентаризации недостроенных объектов. Планируется, что участники ЖСК найдут подрядчика для достройки домов к лету 2012 года.

Инвентаризация недостроенных жилых домов по ул. Ушакова, 21 и ул. Екатерининской, 175 — обязательное условие для последующей передачи объектов незавершенного строительства участникам, создавшим жилищно-строительный кооператив (ЖСК).

Технические паспорта зданий будут готовы к середине марта 2012 года, после чего документы будут сданы в Росреестр для регистрации права собственности на незавершенное строительство.

После этого участники ЖСК и ПАИЖК совместно выберут подрядчика, утвердят смету и сроки достройки дома. Затем агентство начнет привлекать средства участников ЖСК для достройки многоквартирного дома путем выдачи ипотечных займов исключительно под залог прав требования. Кредитование участников ЖСК будет осуществляться ОАО «ПАИЖК» на льготных условиях с субсидированием части процентов со стороны органов местного самоуправления.

Напомним, в уставный капитал ПАИЖК включена сумма в размере 374 млн рублей на выдачу ипотечных кредитов обманутым дольщикам. Средства выделены из краевого бюджета. Также в 2012 году в региональной казне на эти цели дополнительно предусмотрено 300 млн рублей.

#Недвижимость#Мнения#Госзакупки
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