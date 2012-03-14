Избавление от «совкового» имиджа в Пермском крае обойдется Сбербанку в 12,5 млрд рублей

По его словам, в 2011 году на территории Пермского края уже обновлено 32 офиса, в 2012 году эту цифру планируется увеличить до 91. «Если в 2011 году на переформатирование было потрачено 1,15 млрд рублей, то в 2012 году финансирование увеличится до 3,5 млрд рублей», — пояснил Брель.