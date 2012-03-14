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Posted 14 марта 2012, 11:52

Published 14 марта 2012, 11:52

Modified 2 марта 2023, 16:21

Updated 2 марта 2023, 16:21

Избавление от «совкового» имиджа в Пермском крае обойдется Сбербанку в 12,5 млрд рублей

14 марта 2012, 11:52
Эти средства будут инвестированы в переформатирование филиальной сети Западно-Уральского банка Сбербанка России с 2011 по 2015 годы.

Программа переформатирования филиальной сети в Пермском крае обойдется Сбербанку в 12,5 млрд рублей. На эти цели в 2011—2015 годах будет выделено 12,5 млрд рублей. Об этом сегодня рассказал председатель Западно-Уральского банка Сбербанка России Кирилл Брель.

По его словам, в 2011 году на территории Пермского края уже обновлено 32 офиса, в 2012 году эту цифру планируется увеличить до 91. «Если в 2011 году на переформатирование было потрачено 1,15 млрд рублей, то в 2012 году финансирование увеличится до 3,5 млрд рублей», — пояснил Брель.

Кирилл Брель:

#Мнения#Банки#Сбербанк
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