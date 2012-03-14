Избавление от «совкового» имиджа в Пермском крае обойдется Сбербанку в 12,5 млрд рублей

Posted 14 марта 2012, 11:52
Published 14 марта 2012, 11:52
Modified 2 марта 2023, 16:21
Updated 2 марта 2023, 16:21
Программа переформатирования филиальной сети в Пермском крае обойдется Сбербанку в 12,5 млрд рублей. На эти цели в 2011—2015 годах будет выделено 12,5 млрд рублей. Об этом сегодня рассказал председатель Западно-Уральского банка Сбербанка России Кирилл Брель.
По его словам, в 2011 году на территории Пермского края уже обновлено 32 офиса, в 2012 году эту цифру планируется увеличить до 91. «Если в 2011 году на переформатирование было потрачено 1,15 млрд рублей, то в 2012 году финансирование увеличится до 3,5 млрд рублей», — пояснил Брель.
Кирилл Брель: