Навального и «РосПил» заподозрили в экстремизме

Posted 14 марта 2012, 02:34
Published 14 марта 2012, 02:34
Modified 2 марта 2023, 16:21
Updated 2 марта 2023, 16:21
Алексея Навального и сотрудников его проекта «РосПил» вызвал Центр борьбы с экстремизмом МВД. Об этом сообщил сам Навальный в своем блоге в живом журнале. Также Навальный выложил копии пяти документов, в заголовках которых написано «требование о явке».
«Замечательные письма получили все сотрудники «Роспила» и я заодно. По штампу можно определить, что интересуется нами «Центр Э» — Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России», — написал Навальный.
Проект «РосПил» занимается проверкой и поиском сомнительных госзакупок, в которых ищут коррупционную составляющую или необоснованное расходование средств.
Причину вызова Навальному не сообщили, его адвокат пока выдвигает собственные теории: «Какой-нибудь депутат Госдумы написал депутатский запрос в Генеральную прокуратуру с тем содержанием, что проект Навального «РосПил» занимается какой-то там незаконной экстремистской деятельностью, и очевидно, что центр «Э» в связи с этим запросом проводит вот эти мероприятия проверочные. Исходя из того, что мы сегодня получили, они являться не собираются, потому что здесь нет никаких оснований сейчас им являться».
Также адвокат сообщил, что они собираются направить письма в различные ведомства, в частности, прокуратуру и МВД с просьбой объяснить причины этого вызова.