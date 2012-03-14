Навального и «РосПил» заподозрили в экстремизме

Причину вызова Навальному не сообщили, его адвокат пока выдвигает собственные теории: «Какой-нибудь депутат Госдумы написал депутатский запрос в Генеральную прокуратуру с тем содержанием, что проект Навального «РосПил» занимается какой-то там незаконной экстремистской деятельностью, и очевидно, что центр «Э» в связи с этим запросом проводит вот эти мероприятия проверочные. Исходя из того, что мы сегодня получили, они являться не собираются, потому что здесь нет никаких оснований сейчас им являться».